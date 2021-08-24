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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:33
2021-08-24T11:33
2021-08-24T11:33
распространение коронавируса
общество
образование - общество
санкт-петербург
республика алтай
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,07%, 2. Санкт-Петербург - 0,11%, 3. Республика Алтай - 0,12%", - говорится в сообщении.
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общество, образование - общество, санкт-петербург, республика алтай, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве — 0,07%