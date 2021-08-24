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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:33

2021-08-24T11:33

2021-08-24T11:33

распространение коронавируса

общество

образование - общество

санкт-петербург

республика алтай

москва

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,07%, 2. Санкт-Петербург - 0,11%, 3. Республика Алтай - 0,12%", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

республика алтай

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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