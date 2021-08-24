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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746990401.html
В России за сутки выписали 18 636 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 18 636 человек после COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
В России за сутки выписали 18 636 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 636 человек после COVID-19, за все время - 6 053 503, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:31
2021-08-24T11:31
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 636 человек после COVID-19, за все время - 6 053 503, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 636 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 053 503", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 2 148 человек, в Подмосковье - 1 616, Санкт-Петербурге - 801.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 24.08.2021
 
В России за сутки выписали 18 636 человек после COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выписали 18 636 человек после COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 636 человек после COVID-19, за все время - 6 053 503, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 636 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 053 503", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписали 2 148 человек, в Подмосковье - 1 616, Санкт-Петербурге - 801.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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