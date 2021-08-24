https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746978893.html
Коронавирус нужно не уничтожать, а ограничивать, считает эпидемиолог
Коронавирус нужно не уничтожать, а ограничивать, считает эпидемиолог - РИА Новости, 24.08.2021
Коронавирус нужно не уничтожать, а ограничивать, считает эпидемиолог
Сегодняшние усилия медиков нацелены на ограничение коронавирусной инфекции, а не на ее уничтожение, рассказала РИА Новости эпидемиолог Ольга Ненастина. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:26
2021-08-24T10:26
2021-08-24T10:26
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сегодняшние усилия медиков нацелены на ограничение коронавирусной инфекции, а не на ее уничтожение, рассказала РИА Новости эпидемиолог Ольга Ненастина.По словам врача, любому вирусу невыгодно убивать "хозяина", потому что с его смертью он погибает сам. Эволюционно он заинтересован наносить минимальный вред, но при этом быть максимально инфекционным, то есть заразным. Поэтому естественный отбор отбирает те мутации, которые снижают его летальность, патогенность, но увеличивают его контагиозность."Сегодняшние усилия медиков нацелены на то, чтобы не убивать вирус, который попадает в организм человека, а ограничивать его количество, чтобы можно было создать иммунитет к нему, но при этом не болеть тяжело", - сказала Ненастина.Она подчеркнула, что коронавирус останется в жизни людей навсегда. При этом, напомнила врач, ВОЗ внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре мутации SARS-CoV-2: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка), "гамма" (Бразилия) и "дельта" (Индия). Последний продолжает мутировать."Переболеть всеми, чтобы обзавестись антителами к каждому из них, невозможно в силу ограниченных возможностей организма. Решение одно - вакцинация, которая поможет обуздать гибельную агрессивность COVID-19 и научиться сосуществовать с вирусом, тем самым одержав над ним победу", - заключила эпидемиолог.
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Коронавирус нужно не уничтожать, а ограничивать, считает эпидемиолог
Эпидемиолог Ненастина: медики стараются не уничтожить коронавирус, а ограничить его
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сегодняшние усилия медиков нацелены на ограничение коронавирусной инфекции, а не на ее уничтожение, рассказала РИА Новости эпидемиолог Ольга Ненастина.
По словам врача, любому вирусу невыгодно убивать "хозяина", потому что с его смертью он погибает сам. Эволюционно он заинтересован наносить минимальный вред, но при этом быть максимально инфекционным, то есть заразным. Поэтому естественный отбор отбирает те мутации, которые снижают его летальность, патогенность, но увеличивают его контагиозность.
"Сегодняшние усилия медиков нацелены на то, чтобы не убивать вирус, который попадает в организм человека, а ограничивать его количество, чтобы можно было создать иммунитет к нему, но при этом не болеть тяжело", - сказала Ненастина.
Она подчеркнула, что коронавирус останется в жизни людей навсегда. При этом, напомнила врач, ВОЗ
внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре мутации SARS-CoV-2: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании
), "бета" (Южная Африка), "гамма" (Бразилия
) и "дельта" (Индия
). Последний продолжает мутировать.
"Переболеть всеми, чтобы обзавестись антителами к каждому из них, невозможно в силу ограниченных возможностей организма. Решение одно - вакцинация, которая поможет обуздать гибельную агрессивность COVID-19 и научиться сосуществовать с вирусом, тем самым одержав над ним победу", - заключила эпидемиолог.