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Минобороны подписало первый контракт на поставку артустановок "Коалиция-СВ"
Минобороны подписало первый контракт на поставку артустановок "Коалиция-СВ" - РИА Новости, 24.08.2021
Минобороны подписало первый контракт на поставку артустановок "Коалиция-СВ"
Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на поставку в Вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:37
2021-08-24T13:38
общество
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90
форум "армия — 2021"
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на поставку в Вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщили журналистам в министерстве.Это первый серийный контракт по "Коалиции-СВ": до этого эти установки поставлялись в войска только в рамках опытной партии."Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", - сказали в Минобороны.Контракт заключен между военным ведомством и "Уральским заводом транспортного машиностроения. "Параметры соглашения не раскрываются.Гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров."Коалиция-СВ" интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.
https://ria.ru/20210130/koalitsiya-1595229785.html
https://ria.ru/20210823/tekhnologii-1746915840.html
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общество, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90, форум "армия — 2021"
13:37 24.08.2021 (обновлено: 13:38 24.08.2021)
 
Минобороны подписало первый контракт на поставку артустановок "Коалиция-СВ"

Минобороны подписало первый контракт на поставку самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на поставку в Вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщили журналистам в министерстве.
Это первый серийный контракт по "Коалиции-СВ": до этого эти установки поставлялись в войска только в рамках опытной партии.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 03:40Новое оружие России
Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
"Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", - сказали в Минобороны.
Контракт заключен между военным ведомством и "Уральским заводом транспортного машиностроения. "Параметры соглашения не раскрываются.
Гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров.
"Коалиция-СВ" интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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ОбществоБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-90Форум "Армия — 2021"
 
 
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