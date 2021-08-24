https://ria.ru/20210824/kontrakt-1747018461.html

Минобороны подписало первый контракт на поставку артустановок "Коалиция-СВ"

Минобороны подписало первый контракт на поставку артустановок "Коалиция-СВ" - РИА Новости, 24.08.2021

Минобороны подписало первый контракт на поставку артустановок "Коалиция-СВ"

Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на поставку в Вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:37

2021-08-24T13:37

2021-08-24T13:38

общество

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-90

форум "армия — 2021"

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на поставку в Вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщили журналистам в министерстве.Это первый серийный контракт по "Коалиции-СВ": до этого эти установки поставлялись в войска только в рамках опытной партии."Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", - сказали в Минобороны.Контракт заключен между военным ведомством и "Уральским заводом транспортного машиностроения. "Параметры соглашения не раскрываются.Гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров."Коалиция-СВ" интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

https://ria.ru/20210130/koalitsiya-1595229785.html

https://ria.ru/20210823/tekhnologii-1746915840.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90, форум "армия — 2021"