Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210824/klimat-1747001834.html
Ученые назвали возможную причину дождей, вызвавших наводнения в Европе
Ученые назвали возможную причину дождей, вызвавших наводнения в Европе - РИА Новости, 24.08.2021
Ученые назвали возможную причину дождей, вызвавших наводнения в Европе
Сильные дожди, которые привели к наводнениям в Западной Европе в середине июля, по всей видимости, были вызваны глобальным изменением климата, сообщили ученые... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:23
2021-08-24T12:23
наука
в мире
сша
бельгия
германия
франция
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409923_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2548638b096affb1167a3c3e8ef6c8d.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сильные дожди, которые привели к наводнениям в Западной Европе в середине июля, по всей видимости, были вызваны глобальным изменением климата, сообщили ученые из научного объединения World Weather Attribution (WWA).Ученые из Германии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Франции, США и Великобритании провели исследование с целью определить, насколько сильно изменение климата, вызванное деятельностью человека, влияет на вероятность и интенсивность ливней, которые становятся причиной крупных наводнений.Исследователи проанализировали, как изменение климата сказывается на максимальном количестве осадков за сутки в летний сезон в двух небольших регионах Германии и Бельгии, наиболее пострадавших от недавнего наводнения.С 12 по 15 июля сильные дожди в Западной Европе вызвали разрушительные наводнения, в частности на западе Германии, а также в Люксембурге и некоторых районах Бельгии и Нидерландов. В результате более 180 человек погибли в Германии и 38 в Бельгии. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре, разрушив здания, мосты, дороги.
https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html
https://ria.ru/20210820/klimat-1746491928.html
сша
бельгия
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409923_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d2052a8f732a53d83247398b6ff60d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, бельгия, германия, франция, климат
12:23 24.08.2021
 
Ученые назвали возможную причину дождей, вызвавших наводнения в Европе

Ученые из World Weather Attribution установили связь между наводнениями в ЕС и изменением климата

© AP Photo / Valentin BianchiМужчина плывет на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, Бельгия
Мужчина плывет на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Valentin Bianchi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сильные дожди, которые привели к наводнениям в Западной Европе в середине июля, по всей видимости, были вызваны глобальным изменением климата, сообщили ученые из научного объединения World Weather Attribution (WWA).
Ученые из Германии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Франции, США и Великобритании провели исследование с целью определить, насколько сильно изменение климата, вызванное деятельностью человека, влияет на вероятность и интенсивность ливней, которые становятся причиной крупных наводнений.
Отдыхающие на берегу пруда в зоне отдыха Мещерское в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 16:35Наука
Экстремальная жара в России будет повторяться чаще, предупредила эксперт
Исследователи проанализировали, как изменение климата сказывается на максимальном количестве осадков за сутки в летний сезон в двух небольших регионах Германии и Бельгии, наиболее пострадавших от недавнего наводнения.
"Все имеющиеся данные в совокупности, включая физические факторы, наблюдения за большим регионом и различные региональные климатические модели, дают нам высокую уверенность в том, что антропогенное изменение климата увеличило вероятность и интенсивность такого явления, и эти изменения будут продолжаться в условиях ускоряющегося глобального потепления", - говорится в сообщении группы WWA.
С 12 по 15 июля сильные дожди в Западной Европе вызвали разрушительные наводнения, в частности на западе Германии, а также в Люксембурге и некоторых районах Бельгии и Нидерландов. В результате более 180 человек погибли в Германии и 38 в Бельгии. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре, разрушив здания, мосты, дороги.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 09:18
Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата
 
НаукаВ миреСШАБельгияГерманияФранцияКлимат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
14:18В районе Приморья ввели режим ЧС
14:14"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
14:14В Киеве мужчина пытался совершить суицид во время парада, сообщают СМИ
14:14Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года
13:58Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника
13:57СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы
13:53Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
13:51Лукашенко обеспокоен отъездом белорусской молодежи за рубеж
Лента новостейМолния