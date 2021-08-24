https://ria.ru/20210824/klimat-1747001834.html

Ученые назвали возможную причину дождей, вызвавших наводнения в Европе

Ученые назвали возможную причину дождей, вызвавших наводнения в Европе - РИА Новости, 24.08.2021

Ученые назвали возможную причину дождей, вызвавших наводнения в Европе

Сильные дожди, которые привели к наводнениям в Западной Европе в середине июля, по всей видимости, были вызваны глобальным изменением климата, сообщили ученые... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:23

2021-08-24T12:23

2021-08-24T12:23

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сильные дожди, которые привели к наводнениям в Западной Европе в середине июля, по всей видимости, были вызваны глобальным изменением климата, сообщили ученые из научного объединения World Weather Attribution (WWA).Ученые из Германии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Франции, США и Великобритании провели исследование с целью определить, насколько сильно изменение климата, вызванное деятельностью человека, влияет на вероятность и интенсивность ливней, которые становятся причиной крупных наводнений.Исследователи проанализировали, как изменение климата сказывается на максимальном количестве осадков за сутки в летний сезон в двух небольших регионах Германии и Бельгии, наиболее пострадавших от недавнего наводнения.С 12 по 15 июля сильные дожди в Западной Европе вызвали разрушительные наводнения, в частности на западе Германии, а также в Люксембурге и некоторых районах Бельгии и Нидерландов. В результате более 180 человек погибли в Германии и 38 в Бельгии. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре, разрушив здания, мосты, дороги.

https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html

https://ria.ru/20210820/klimat-1746491928.html

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бельгия

германия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, бельгия, германия, франция, климат