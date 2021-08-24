Ученые назвали возможную причину дождей, вызвавших наводнения в Европе
Ученые из World Weather Attribution установили связь между наводнениями в ЕС и изменением климата
© AP Photo / Valentin BianchiМужчина плывет на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, Бельгия
© AP Photo / Valentin Bianchi
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сильные дожди, которые привели к наводнениям в Западной Европе в середине июля, по всей видимости, были вызваны глобальным изменением климата, сообщили ученые из научного объединения World Weather Attribution (WWA).
Ученые из Германии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Франции, США и Великобритании провели исследование с целью определить, насколько сильно изменение климата, вызванное деятельностью человека, влияет на вероятность и интенсивность ливней, которые становятся причиной крупных наводнений.
Исследователи проанализировали, как изменение климата сказывается на максимальном количестве осадков за сутки в летний сезон в двух небольших регионах Германии и Бельгии, наиболее пострадавших от недавнего наводнения.
"Все имеющиеся данные в совокупности, включая физические факторы, наблюдения за большим регионом и различные региональные климатические модели, дают нам высокую уверенность в том, что антропогенное изменение климата увеличило вероятность и интенсивность такого явления, и эти изменения будут продолжаться в условиях ускоряющегося глобального потепления", - говорится в сообщении группы WWA.
С 12 по 15 июля сильные дожди в Западной Европе вызвали разрушительные наводнения, в частности на западе Германии, а также в Люксембурге и некоторых районах Бельгии и Нидерландов. В результате более 180 человек погибли в Германии и 38 в Бельгии. Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре, разрушив здания, мосты, дороги.