https://ria.ru/20210824/kiev-1747044846.html

Постамент с украинским флагом возле Киевской администрации облили краской

Постамент с украинским флагом возле Киевской администрации облили краской - РИА Новости, 24.08.2021

Постамент с украинским флагом возле Киевской администрации облили краской

Неизвестный мужчина после завершения парада, приуроченного к 30-летию независимости Украины, облил красной краской лестницу возле Киевской городской... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:48

2021-08-24T15:48

2021-08-24T15:56

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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Неизвестный мужчина после завершения парада, приуроченного к 30-летию независимости Украины, облил красной краской лестницу возле Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также постамент с флагом Украины.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО."Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницу возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990"… У самой таблички он оставил отпечаток руки в красной краске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской госадминистрации.По данным администрации, правоохранители зафиксировали инцидент. После завершения следственных действий коммунальные работники оперативно отмыли лестницу и постамент.

https://ria.ru/20210824/nezavisimost-1747024006.html

https://ria.ru/20210824/zelenskiy-1746998626.html

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в мире, украина, нато, день независимости украины, городское хозяйство москвы