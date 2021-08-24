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Постамент с украинским флагом возле Киевской администрации облили краской
Постамент с украинским флагом возле Киевской администрации облили краской - РИА Новости, 24.08.2021
Постамент с украинским флагом возле Киевской администрации облили краской
Неизвестный мужчина после завершения парада, приуроченного к 30-летию независимости Украины, облил красной краской лестницу возле Киевской городской... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:48
2021-08-24T15:56
в мире
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нато
день независимости украины
городское хозяйство москвы
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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Неизвестный мужчина после завершения парада, приуроченного к 30-летию независимости Украины, облил красной краской лестницу возле Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также постамент с флагом Украины.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО."Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницу возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990"… У самой таблички он оставил отпечаток руки в красной краске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской госадминистрации.По данным администрации, правоохранители зафиксировали инцидент. После завершения следственных действий коммунальные работники оперативно отмыли лестницу и постамент.
https://ria.ru/20210824/nezavisimost-1747024006.html
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в мире, украина, нато, день независимости украины, городское хозяйство москвы
15:48 24.08.2021 (обновлено: 15:56 24.08.2021)
 
Постамент с украинским флагом возле Киевской администрации облили краской

Возле Киевской администрации неизвестный облил постамент с украинским флагом краской

© Фото : @kievavtodor/FacebookЛестница возле Киевской городской государственной администрации, облитая красной краской
Лестница возле Киевской городской государственной администрации, облитая красной краской - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : @kievavtodor/Facebook
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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Неизвестный мужчина после завершения парада, приуроченного к 30-летию независимости Украины, облил красной краской лестницу возле Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также постамент с флагом Украины.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.
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"Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницу возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990"… У самой таблички он оставил отпечаток руки в красной краске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской госадминистрации.
По данным администрации, правоохранители зафиксировали инцидент. После завершения следственных действий коммунальные работники оперативно отмыли лестницу и постамент.
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