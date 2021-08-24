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Талибы назвали виновных в хаосе в аэропорту Кабула
Талибы назвали виновных в хаосе в аэропорту Кабула - РИА Новости, 24.08.2021
Талибы назвали виновных в хаосе в аэропорту Кабула
Заместитель лидера талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) Мохаммад Якуб заявил, что американское правительство виновато в хаосе в... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:45
2021-08-24T17:45
2021-08-24T17:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Заместитель лидера талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) Мохаммад Якуб заявил, что американское правительство виновато в хаосе в аэропорту Кабула, сообщает афганский телеканал 1TV News."Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб заявляет, что в хаосе в аэропорту Кабула виновато правительство США", - приводит телеканал слова Якуба.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
Талибы назвали виновных в хаосе в аэропорту Кабула
Заместитель лидера "Талибана"* Якуб: американское правительство виновато в хаосе в аэропорту Кабула