https://ria.ru/20210824/khakerstvo-1746963646.html

DeviceLock: аккаунты на "Госуслугах" пытаются взломать все чаще

DeviceLock: аккаунты на "Госуслугах" пытаются взломать все чаще - РИА Новости, 24.08.2021

DeviceLock: аккаунты на "Госуслугах" пытаются взломать все чаще

Увеличилось количество жалоб на попытки взломать аккаунты на "Госуслугах", а в даркнете фиксируется рост предложений о продаже учетных записей, сообщил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T07:19

2021-08-24T07:19

2021-08-24T12:45

общество

технологии

госуслуги

devicelock

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Увеличилось количество жалоб на попытки взломать аккаунты на "Госуслугах", а в даркнете фиксируется рост предложений о продаже учетных записей, сообщил российский производитель систем борьбы с утечками данных DeviceLock, дав советы, как защититься от злоумышленников."DeviceLock обнаружил рост жалоб на попытки взлома аккаунтов на сервисе "Госуслуги". Также в даркнете и на закрытых форумах отмечен рост предложений по продаже аккаунтов, при этом их стоимость упала со 100 рублей в начале года до 30-40 рублей за "новые" и до 4-5 рублей за "использованные" аккаунты", - говорится в сообщении.Гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко пояснил, что украденные аккаунты могут быть использованы мошенниками для оформления заявок на онлайн-займы и регистрации у букмекеров - владельцам аккаунтов потом придется возвращать заем или оплачивать НДФЛ с выигрышей на ставках."Кроме того, через личный кабинет на "Госуслугах" преступники могут подавать от имени владельца аккаунта заявления о предоставлении налоговых вычетов и субсидий, причем практически всегда в таких случаях предоставляются поддельные документы. Число таких кейсов (случаем - ред.) пока невелико, но оно растет", - приводятся в сообщении слова гендиректора.Как защититьсяДля защиты доступа к личному кабинету эксперт советует зарегистрировать аккаунт в сервисе, чтобы не позволить сделать это мошенникам от чужого имени, подобрать сложный пароль, не включающий в себя имя, фамилию или дату рождения, использовать двухфакторную авторизацию, а также воздержаться от установки приложения на смартфон, если оно не будет использоваться - в противном случае после кражи устройства злоумышленники получат доступ к аккаунту.Гендиректор также отмечает, что для авторизации по смс лучше всего использовать отдельный номер, а если телефон и оператор поддерживают технологию e-sim, то стоит воспользоваться электронной sim-картой - ее можно заблокировать, если устройство украдут.Минцифры России рекомендует пользователям портала "Госуслуги" обращать внимание на адрес отправителя - официальные письма приходят только с no-reply@gosusiugi.ru. Письмо также дублируется в личном кабинете пользователя на портале, это можно проверить, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Кроме того, официальные рассылки от портала госуслуг носят информационный характер и никогда не содержат призывов оставить СНИЛС или банковские реквизиты."Также проверьте ссылку, по которой предлагается пройти. Скопируйте ее, вставьте в браузер и убедитесь, что там написано именно gosuslugi.ru. Если письмо вызывает опасение, напрямую переходить по ссылке не надо", - отметили в пресс-службе."Если вы все-таки перешли по ссылке, указанной в фишинговой рассылке, нужно понять, где находитесь и авторизуетесь, вводя свои логин и пароль. В случае с порталом "Госуслуги", это всегда - esia.gosuslugi.ru. Если вы еще не ввели логин и пароль, а вас сразу просят добавить какие-то платежные реквизиты, ни в коем случае этого не делайте", - добавили там.В Минцифры подчеркнули, что ведомство осуществляет непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, похожими на доменное имя портала "Госуслуги". "По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20210823/gosuslugi-1746912855.html

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

https://ria.ru/20210612/zhuliki-1736710022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, госуслуги, devicelock, россия