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В Казахстане возбудили дело за публикацию видео о "языковых рейдах"
В Казахстане возбудили дело за публикацию видео о "языковых рейдах" - РИА Новости, 24.08.2021
В Казахстане возбудили дело за публикацию видео о "языковых рейдах"
Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни из-за размещения в YouTube видеоматериалов о так называемых... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:43
2021-08-24T10:43
в мире
казахстан
даурен абаев
мвд казахстана
россия
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АЛМА-АТА, 24 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни из-за размещения в YouTube видеоматериалов о так называемых "языковых рейдах", сообщил РИА Новости и.о. начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры Тлеу Жангарашев.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку."Факт размещения на видеохостинге YouTube видеоматериалов "Тіl Maidani онлайн партиясы" (онлайн-партия "Языковой фронт" - ред.) c признаками разжигания национальной розни проверяется департаментом полиции г. Алматы в рамках досудебного расследования", - сообщил представитель генпрокуратуры.Он добавил, что в интересах следствия данные досудебного расследования не могут быть разглашены.Дело возбуждено по статье "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Если указанные действия совершены публично или с использованием СМИ, или интернета, предусмотрены штраф в размере от 2 до 7 тысяч месячных расчетных показателей (13,7 тысячи долларов - 48 тысяч долларов), либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.
https://ria.ru/20210818/lavrov-1746245895.html
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в мире, казахстан, даурен абаев, мвд казахстана, россия
10:43 24.08.2021
 
В Казахстане возбудили дело за публикацию видео о "языковых рейдах"

В Казахстане возбудили дело о возбуждении национальной розни из-за видео о "языковых рейдах"

© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 24 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни из-за размещения в YouTube видеоматериалов о так называемых "языковых рейдах", сообщил РИА Новости и.о. начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры Тлеу Жангарашев.
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.
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"Факт размещения на видеохостинге YouTube видеоматериалов "Тіl Maidani онлайн партиясы" (онлайн-партия "Языковой фронт" - ред.) c признаками разжигания национальной розни проверяется департаментом полиции г. Алматы в рамках досудебного расследования", - сообщил представитель генпрокуратуры.
Он добавил, что в интересах следствия данные досудебного расследования не могут быть разглашены.
Дело возбуждено по статье "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Если указанные действия совершены публично или с использованием СМИ, или интернета, предусмотрены штраф в размере от 2 до 7 тысяч месячных расчетных показателей (13,7 тысячи долларов - 48 тысяч долларов), либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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