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В Феодосии катер насмерть сбил купавшегося в море мужчину
В Феодосии катер насмерть сбил купавшегося в море мужчину - РИА Новости, 24.08.2021
В Феодосии катер насмерть сбил купавшегося в море мужчину
Купающийся в море житель Феодосии погиб в результате наезда катера, ведется расследование, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского ЛУМВД России... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:56
2021-08-24T17:50
происшествия
феодосия
россия
новости - туризм
туристы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Купающийся в море житель Феодосии погиб в результате наезда катера, ведется расследование, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского ЛУМВД России на транспорте Михаил Тимофеев."Днем во вторник катер с так называемой "ватрушкой" примерно в 100 метрах от берега в Двуякорной бухте в поселке Орджоникидзе (Феодосия) совершил наезд на 58-летнего феодосийца. От полученных ранений тот скончался до приезда медиков", - сказал Тимофеев.Ведется расследование инцидента, проверяются документы капитана катера, добавил он.
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происшествия, феодосия, россия, новости - туризм, туристы
16:56 24.08.2021 (обновлено: 17:50 24.08.2021)
 
В Феодосии катер насмерть сбил купавшегося в море мужчину

Купающийся в море житель Феодосии погиб в результате наезда катера, ведется расследование

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Купающийся в море житель Феодосии погиб в результате наезда катера, ведется расследование, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского ЛУМВД России на транспорте Михаил Тимофеев.
"Днем во вторник катер с так называемой "ватрушкой" примерно в 100 метрах от берега в Двуякорной бухте в поселке Орджоникидзе (Феодосия) совершил наезд на 58-летнего феодосийца. От полученных ранений тот скончался до приезда медиков", - сказал Тимофеев.
Ведется расследование инцидента, проверяются документы капитана катера, добавил он.
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14 июля, 10:58
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