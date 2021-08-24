https://ria.ru/20210824/kater-1747060391.html

В Феодосии катер насмерть сбил купавшегося в море мужчину

В Феодосии катер насмерть сбил купавшегося в море мужчину - РИА Новости, 24.08.2021

В Феодосии катер насмерть сбил купавшегося в море мужчину

Купающийся в море житель Феодосии погиб в результате наезда катера, ведется расследование, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского ЛУМВД России... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:56

2021-08-24T16:56

2021-08-24T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Купающийся в море житель Феодосии погиб в результате наезда катера, ведется расследование, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского ЛУМВД России на транспорте Михаил Тимофеев."Днем во вторник катер с так называемой "ватрушкой" примерно в 100 метрах от берега в Двуякорной бухте в поселке Орджоникидзе (Феодосия) совершил наезд на 58-летнего феодосийца. От полученных ранений тот скончался до приезда медиков", - сказал Тимофеев.Ведется расследование инцидента, проверяются документы капитана катера, добавил он.

https://ria.ru/20210714/shtorm-1741198375.html

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происшествия, феодосия, россия, новости - туризм, туристы