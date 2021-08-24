19:50 24.08.2021 (обновлено: 21:15 24.08.2021)
СК возбудил дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала
СК России возбудил дело по статье об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
С 26 апреля 2014 года из-за строительства дамбы в Херсонской области прекратилась подача днепровской воды по каналу. Петренко отметила, что отсутствие необходимого водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животных.
За последние шесть лет соленость Сиваша выросла втрое, сократились популяции "практически всех рассматриваемых видов животного мира", в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. По словам Петренко, некоторые из этих видов можно считать исчезнувшими. Кроме того, водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение.
"Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", - подчеркнула Петренко.
"Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", - подчеркнула Петренко.
Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос решался за счет водохранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.
Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
При этом, как заявил на прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов, сейчас Крым обеспечен водой в достаточном объеме, перебоев в снабжении нет.
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