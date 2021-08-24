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СК возбудил дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала
СК возбудил дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала - РИА Новости, 24.08.2021
СК возбудил дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала, сообщила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:50
2021-08-24T21:15
происшествия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
владимир путин
светлана петренко
жкх
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По ее словам, после вхождения Республики Крым в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине и выступающие против возвращения полуострова, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке региона, перекрыв Северо-Крымский канал.С 26 апреля 2014 года из-за строительства дамбы в Херсонской области прекратилась подача днепровской воды по каналу. Петренко отметила, что отсутствие необходимого водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животных. За последние шесть лет соленость Сиваша выросла втрое, сократились популяции "практически всех рассматриваемых видов животного мира", в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. По словам Петренко, некоторые из этих видов можно считать исчезнувшими. Кроме того, водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение."Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", - подчеркнула Петренко.Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос решался за счет водохранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.При этом, как заявил на прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов, сейчас Крым обеспечен водой в достаточном объеме, перебоев в снабжении нет.
https://ria.ru/20210821/khusnullin-1746712429.html
https://ria.ru/20210730/skvazhiny-1743651435.html
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республика крым
россия
украина
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происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, владимир путин, светлана петренко, жкх
19:50 24.08.2021 (обновлено: 21:15 24.08.2021)
 
СК возбудил дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала

СК России возбудил дело по статье об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, после вхождения Республики Крым в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине и выступающие против возвращения полуострова, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке региона, перекрыв Северо-Крымский канал.
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С 26 апреля 2014 года из-за строительства дамбы в Херсонской области прекратилась подача днепровской воды по каналу. Петренко отметила, что отсутствие необходимого водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животных.
За последние шесть лет соленость Сиваша выросла втрое, сократились популяции "практически всех рассматриваемых видов животного мира", в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. По словам Петренко, некоторые из этих видов можно считать исчезнувшими. Кроме того, водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение.

"Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", - подчеркнула Петренко.
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Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос решался за счет водохранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.
Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
При этом, как заявил на прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов, сейчас Крым обеспечен водой в достаточном объеме, перебоев в снабжении нет.
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ПроисшествияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаВладимир ПутинСветлана ПетренкоЖКХ
 
 
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