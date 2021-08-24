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Калининград вышел в лидеры по темпам прироста турпотока

Калининград вышел в лидеры по темпам прироста турпотока - РИА Новости, 24.08.2021

Калининград вышел в лидеры по темпам прироста турпотока

По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, отели региона забронированы на 80 процентов на период бархатного сезона, пишет... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:42

2021-08-24T17:42

2021-08-24T17:42

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, отели региона забронированы на 80 процентов на период бархатного сезона, пишет АТОР."Калининград по темпам прироста турпотока – в лидерах", – заявил министр. "По итогам этого года мы рассчитываем принять порядка двух миллионов туристов, что выше показателей допандемийного 2019 года, когда наш регион посетили один миллион 740 тысяч", – сообщил Ермак.Он также отметил, что приморские отели в сентябре-октябре забронированы на 80 процентов, городские – на 75-78. В выходные дни загрузка гостиниц уже полная.Востребованность Калининграда в осенний сезон объясняется, по словам министра, тем, что основа туристического предложения региона — экскурсии, поэтому осень, как и лето, считается высоким сезоном."Едут к нам не только за пляжным отдыхом, но и за оздоровительным, познавательным, чтобы посещать природные достопримечательности, прогуливаться вдоль моря. В этом году мы делаем акцент и на молодежном туризме. Мы видим в этой категории большой потенциал", – заключил Ермак.

https://ria.ru/20210824/pkhuket-1746986576.html

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