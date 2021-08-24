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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210824/kaliningrad-1747047863.html
Калининград вышел в лидеры по темпам прироста турпотока
Калининград вышел в лидеры по темпам прироста турпотока - РИА Новости, 24.08.2021
Калининград вышел в лидеры по темпам прироста турпотока
По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, отели региона забронированы на 80 процентов на период бархатного сезона, пишет... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:42
2021-08-24T17:42
туризм
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
калининградская область
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, отели региона забронированы на 80 процентов на период бархатного сезона, пишет АТОР."Калининград по темпам прироста турпотока – в лидерах", – заявил министр. "По итогам этого года мы рассчитываем принять порядка двух миллионов туристов, что выше показателей допандемийного 2019 года, когда наш регион посетили один миллион 740 тысяч", – сообщил Ермак.Он также отметил, что приморские отели в сентябре-октябре забронированы на 80 процентов, городские – на 75-78. В выходные дни загрузка гостиниц уже полная.Востребованность Калининграда в осенний сезон объясняется, по словам министра, тем, что основа туристического предложения региона — экскурсии, поэтому осень, как и лето, считается высоким сезоном."Едут к нам не только за пляжным отдыхом, но и за оздоровительным, познавательным, чтобы посещать природные достопримечательности, прогуливаться вдоль моря. В этом году мы делаем акцент и на молодежном туризме. Мы видим в этой категории большой потенциал", – заключил Ермак.
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калининград, европа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, калининградская область
17:42 24.08.2021
 

Калининград вышел в лидеры по темпам прироста турпотока

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса "Рыбная деревня" в Калининграде
Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, отели региона забронированы на 80 процентов на период бархатного сезона, пишет АТОР.
"Калининград по темпам прироста турпотока – в лидерах", – заявил министр. "По итогам этого года мы рассчитываем принять порядка двух миллионов туристов, что выше показателей допандемийного 2019 года, когда наш регион посетили один миллион 740 тысяч", – сообщил Ермак.
Он также отметил, что приморские отели в сентябре-октябре забронированы на 80 процентов, городские – на 75-78. В выходные дни загрузка гостиниц уже полная.
Востребованность Калининграда в осенний сезон объясняется, по словам министра, тем, что основа туристического предложения региона — экскурсии, поэтому осень, как и лето, считается высоким сезоном.
"Едут к нам не только за пляжным отдыхом, но и за оздоровительным, познавательным, чтобы посещать природные достопримечательности, прогуливаться вдоль моря. В этом году мы делаем акцент и на молодежном туризме. Мы видим в этой категории большой потенциал", – заключил Ермак.
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ТуризмКалининградЕвропаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ОтелиКалининградская область
 
 
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