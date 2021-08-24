13:40 24.08.2021 (обновлено: 13:48 24.08.2021)
США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек
США и их союзники за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек
© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel RuizТранспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США и их союзники за последние сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек, с конца июля эвакуированы почти 64 тысячи человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"Примерно 21 600 человек были эвакуированы из Кабула с 3:00 по времени восточного побережья 23 августа по 3:00 по времени восточного побережья сегодня (24 августа). С 14 августа мы вывезли примерно 58 700 человек. С конца июля - 63 900 человек", - говорится в сообщении Бейтса в Twitter.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещена в России