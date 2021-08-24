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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/kabul-1747018846.html
США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек
США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек - РИА Новости, 24.08.2021
США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек
США и их союзники за последние сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек, с конца июля эвакуированы почти 64 тысячи человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:40
2021-08-24T13:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США и их союзники за последние сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек, с конца июля эвакуированы почти 64 тысячи человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс."Примерно 21 600 человек были эвакуированы из Кабула с 3:00 по времени восточного побережья 23 августа по 3:00 по времени восточного побережья сегодня (24 августа). С 14 августа мы вывезли примерно 58 700 человек. С конца июля - 63 900 человек", - говорится в сообщении Бейтса в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/kabul-1746929280.html
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в мире, сша, кабул (город)
13:40 24.08.2021 (обновлено: 13:48 24.08.2021)
 
США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек

США и их союзники за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек

© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel RuizТранспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel Ruiz
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США и их союзники за последние сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек, с конца июля эвакуированы почти 64 тысячи человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"Примерно 21 600 человек были эвакуированы из Кабула с 3:00 по времени восточного побережья 23 августа по 3:00 по времени восточного побережья сегодня (24 августа). С 14 августа мы вывезли примерно 58 700 человек. С конца июля - 63 900 человек", - говорится в сообщении Бейтса в Twitter.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещена в России
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 18:48В мире
В Сети появилось видео пожара в аэропорту Кабула
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)
 
 
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