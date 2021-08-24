https://ria.ru/20210824/kabul-1747018846.html

США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек

США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек - РИА Новости, 24.08.2021

США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек

США и их союзники за последние сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек, с конца июля эвакуированы почти 64 тысячи человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:40

2021-08-24T13:40

2021-08-24T13:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США и их союзники за последние сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек, с конца июля эвакуированы почти 64 тысячи человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс."Примерно 21 600 человек были эвакуированы из Кабула с 3:00 по времени восточного побережья 23 августа по 3:00 по времени восточного побережья сегодня (24 августа). С 14 августа мы вывезли примерно 58 700 человек. С конца июля - 63 900 человек", - говорится в сообщении Бейтса в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/kabul-1746929280.html

сша

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город)