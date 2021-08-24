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Аэропорт Кабула может стать целью для террористов, заявили в США
Аэропорт Кабула может стать целью для террористов, заявили в США - РИА Новости, 24.08.2021
Аэропорт Кабула может стать целью для террористов, заявили в США
Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф заявил, что аэропорт в афганской столице Кабуле может стать целью для террористических... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:31
2021-08-24T10:31
2021-08-24T10:31
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф заявил, что аэропорт в афганской столице Кабуле может стать целью для террористических организаций "Аль-Каида"* и "ИГИЛ-Хорасан"*."Я думаю, что угроза аэропорту реальна, очень существенна... он (аэропорт Кабула) может стать очень привлекательной целью для ("ИГИЛ*-Хорасан") или для членов "Аль-Каиды"*, - заявил Шифф телеканалу Fox News после закрытого брифинга по Афганистану, состоявшегося в понедельник."Когда мы имеем дело с массовым скоплением людей, как в этом случае, это создает возможность для (применения) самодельных и других взрывных устройств", - добавил он.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210823/pentagon-1746952106.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, аль-каида, исламское государство, адам шифф
Аэропорт Кабула может стать целью для террористов, заявили в США
Глава комитета по разведке США Адам Шифф: аэропорт в Кабуле может стать целью для террористов