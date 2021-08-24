https://ria.ru/20210824/ispaniya-1747038985.html

В Испании территории в 13 автономиях объявили зонами катастрофы

В Испании территории в 13 автономиях объявили зонами катастрофы - РИА Новости, 24.08.2021

В Испании территории в 13 автономиях объявили зонами катастрофы

Правительство Испании объявило зонами катастрофы территории в тринадцати автономных сообществах, которые пострадали от лесных пожаров, сообщили власти. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:21

2021-08-24T15:21

2021-08-24T15:24

в мире

испания

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МАДРИД, 24 авг – РИА Новости. Правительство Испании объявило зонами катастрофы территории в тринадцати автономных сообществах, которые пострадали от лесных пожаров, сообщили власти.Наиболее пострадала Авила (Кастилия-и-Леон), где сгорели 22 тысячи гектаров."Всего тринадцать автономий получат помощь как следствие произошедших пожаров", - пояснила официальный представитель правительства, министр территориальной политики Исабель Родригес по итогам заседания Совета министров.Помощь будет выделена для компенсации ущерба, нанесенного инфраструктуре, жилью, имуществу, промышленности, фермам – как физическим, так и юридическим лицам, добавила она.Признание зоной катастрофы также предполагает возможность выделения кредитов под государственные гарантии, налоговые послабления, а также компенсации.Каждое лето в Испании происходят пожары. В этом году их количество вдвое превысило количество тех, которые были в 2020 году. В общей сложности с начала года и до 15 августа были зафиксированы 15 крупных пожаров площадью более 500 гектаров, свидетельствуют данные министерства экологического перехода, сгорели более 46 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210823/pozhary-1746893518.html

испания

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