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В Испании территории в 13 автономиях объявили зонами катастрофы
В Испании территории в 13 автономиях объявили зонами катастрофы - РИА Новости, 24.08.2021
В Испании территории в 13 автономиях объявили зонами катастрофы
Правительство Испании объявило зонами катастрофы территории в тринадцати автономных сообществах, которые пострадали от лесных пожаров, сообщили власти. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:21
2021-08-24T15:24
в мире
испания
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МАДРИД, 24 авг – РИА Новости. Правительство Испании объявило зонами катастрофы территории в тринадцати автономных сообществах, которые пострадали от лесных пожаров, сообщили власти.Наиболее пострадала Авила (Кастилия-и-Леон), где сгорели 22 тысячи гектаров."Всего тринадцать автономий получат помощь как следствие произошедших пожаров", - пояснила официальный представитель правительства, министр территориальной политики Исабель Родригес по итогам заседания Совета министров.Помощь будет выделена для компенсации ущерба, нанесенного инфраструктуре, жилью, имуществу, промышленности, фермам – как физическим, так и юридическим лицам, добавила она.Признание зоной катастрофы также предполагает возможность выделения кредитов под государственные гарантии, налоговые послабления, а также компенсации.Каждое лето в Испании происходят пожары. В этом году их количество вдвое превысило количество тех, которые были в 2020 году. В общей сложности с начала года и до 15 августа были зафиксированы 15 крупных пожаров площадью более 500 гектаров, свидетельствуют данные министерства экологического перехода, сгорели более 46 тысяч гектаров.
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в мире, испания
15:21 24.08.2021 (обновлено: 15:24 24.08.2021)
 
В Испании территории в 13 автономиях объявили зонами катастрофы

В Испании территории в 13 автономиях объявили зонами катастрофы из-за пожаров

© AP Photo / Alberto DiazЛесной пожар в Испании
Лесной пожар в Испании - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Alberto Diaz
Читать ria.ru в
МАДРИД, 24 авг – РИА Новости. Правительство Испании объявило зонами катастрофы территории в тринадцати автономных сообществах, которые пострадали от лесных пожаров, сообщили власти.
Наиболее пострадала Авила (Кастилия-и-Леон), где сгорели 22 тысячи гектаров.
"Всего тринадцать автономий получат помощь как следствие произошедших пожаров", - пояснила официальный представитель правительства, министр территориальной политики Исабель Родригес по итогам заседания Совета министров.
Помощь будет выделена для компенсации ущерба, нанесенного инфраструктуре, жилью, имуществу, промышленности, фермам – как физическим, так и юридическим лицам, добавила она.
Признание зоной катастрофы также предполагает возможность выделения кредитов под государственные гарантии, налоговые послабления, а также компенсации.
Каждое лето в Испании происходят пожары. В этом году их количество вдвое превысило количество тех, которые были в 2020 году. В общей сложности с начала года и до 15 августа были зафиксированы 15 крупных пожаров площадью более 500 гектаров, свидетельствуют данные министерства экологического перехода, сгорели более 46 тысяч гектаров.
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