https://ria.ru/20210824/isk-1746988267.html

Бывший фронтмен Sex Pistols проиграл иск против своих коллег по группе

Бывший фронтмен Sex Pistols проиграл иск против своих коллег по группе - РИА Новости, 24.08.2021

Бывший фронтмен Sex Pistols проиграл иск против своих коллег по группе

Бывший фронтмен Sex Pistols Джонни Роттен (настоящее имя Джон Лайдон) проиграл суд против своих коллег по рок-группе о праве на использование песен коллектива в РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:28

2021-08-24T19:28

2021-08-24T19:28

культура

дэнни бойл

sex pistols

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывший фронтмен Sex Pistols Джонни Роттен (настоящее имя Джон Лайдон) проиграл суд против своих коллег по рок-группе о праве на использование песен коллектива в предстоящем сериале Дэнни Бойла "Пистолет", сообщает The Guardian. Музыкант, который написал большинство треков, пытался запретить барабанщику Полу Куку и гитаристу Стиву Джонсу использовать работы Sex Pistols в шоу британского кинорежиссера. Тогда они подали на фронтмена в суд.В иске было указано, что в 1998 году они заключили соглашение об урегулировании участниками Sex Pistols всех вопросов, связанных с авторским правом и лицензированием материалов, "большинством голосов". Адвокаты Лайдона на это заявили Верховному суду Лондона, что соглашение никогда не применялось, а также отметили, что музыканту всегда был "отвратителен" этот документ, поскольку он считал его "рабским". Тем не менее, судья, сэр Энтони Манн, постановил, что Кук и Джонс имели право применить правило "мажоритарного голосования" против своего товарища по группе, поскольку документ имеет силу. А Джон Лайдон "был полностью проинформирован об условиях соглашения и его последствиях". Сериал Бойла, состоящий из шести частей, выйдет в следующем году. Он будет основан на мемуарах Стива Джонса "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol", опубликованных в 2016 году.

https://ria.ru/20210811/samburskaya-1745297435.html

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дэнни бойл, sex pistols, новости культуры, кино и сериалы, музыка, шоу-бизнес