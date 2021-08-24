https://ria.ru/20210824/internat-1747019659.html

Омский губернатор открыл новый корпус психоневрологического интерната

Омский губернатор открыл новый корпус психоневрологического интерната - РИА Новости, 24.08.2021

Омский губернатор открыл новый корпус психоневрологического интерната

Губернатор Александр Бурков открыл в Омском психоневрологическом интернате в микрорайоне Северный современный жилой корпус на 100 мест для людей старшего... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:45

2021-08-24T13:45

2021-08-24T13:45

омская область

общество

омская область

александр бурков

владимир путин

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ОМСК, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков открыл в Омском психоневрологическом интернате в микрорайоне Северный современный жилой корпус на 100 мест для людей старшего поколения, сообщили в пресс-службе правительства.В Омском психоневрологическом интернате проживают 340 постояльцев. Строительство нового корпуса на территории дома-интерната началось в 2019 году. По нацпроекту "Демография" на эти цели направили 560 миллионов рублей. В результате был построен объект, уникальный не только для региона, но и для Сибирского федерального округа, отметили в правительстве региона. В новом корпусе есть концертный, спортивный и тренажерный залы, библиотека, творческие мастерские, просторная столовая, кинозал."Наш президент Владимир Путин не раз говорил, что отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества и его жизнеспособности… Люди, которые нуждаются в особой заботе, будут здесь жить, действительно, в комфортных условиях, приближенных к домашним, по двое в комнате. Корпус обеспечен интернетом, установлено компьютерное оборудование. Пожилые люди смогут обучиться навыкам пользования компьютером, расширить свои контакты и общаться со всем миром… Это совершенно новая планка, которую мы задали для региона, и в дальнейшем эту работу будем продолжать", - цитирует Буркова пресс-служба губернатора.Главный застройщик объекта – ООО "Энергостройкомплекс". Планировку жилого блока выполнили по одному из концепт-проектов домов для пожилых людей. Конкурс по отбору таких концепт-проектов проводила Государственная дума. Так, в новом корпусе для инвалидов установили кровати с подъемным механизмом и кнопками вызова медсестер. В столовой есть зал для приема пищи на 300 мест.В одном из холлов нового корпуса организовали экспозицию творческих работ постояльцев - предметы рукоделия, поделки из природных материалов, вязанные крючком изделия. Есть также комнаты для занятий творчеством, например, вокалом или театральным искусством.

https://ria.ru/20210818/omsk-1746206061.html

https://ria.ru/20210817/etalon-1746066034.html

омская область

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общество, омская область, александр бурков, владимир путин