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ПСБ определил наиболее эффективные инструменты привлечения инвестиций в ОПК
ПСБ определил наиболее эффективные инструменты привлечения инвестиций в ОПК - РИА Новости, 24.08.2021
ПСБ определил наиболее эффективные инструменты привлечения инвестиций в ОПК
ПСБ в ходе исследования ОПК выявил наиболее эффективные с точки зрения предприятий инструменты привлечения дополнительных инвестиций, заявил на пленарном... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:07
2021-08-24T18:07
2021-08-24T18:07
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ в ходе исследования ОПК выявил наиболее эффективные с точки зрения предприятий инструменты привлечения дополнительных инвестиций, заявил на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.Как говорится в сообщении банка, пленарное заседании "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи" прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи".В своем выступлении Дроздов отметил, что ПСБ является ключевым финансовым институтом в проектах модернизации, трансформации и развития производства предприятий ОПК, и подчеркнул особую важность привлечения дополнительных инвестиций в сектор ОПК.Привлечение частного капитала может стать одним из важных источников инвестиций в гражданские проекты. Во многих странах эта задача решается за счет долгосрочных облигаций, в том числе и бессрочных. Такие инструменты могут использоваться и российскими компаниями ОПК для финансирования гражданских проектов."Дополнительно существует возможность выпуска облигаций по стандартам ESG, то есть с использованием инструментов так называемого "зеленого финансирования". Государство сейчас активно прорабатывает механизмы господдержки таких ценных бумаг. У банка накоплен опыт организации привлечения такого финансирования, в том числе для промышленных предприятий. Выпуск облигаций позволит привлекать в сектор ОПК частных инвесторов, и ПСБ готов стать стратегическим партнером для организаций ОПК в привлечении средств с рынка через размещение облигаций", - резюмировал Дроздов.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, антон дроздов, псб (банк псб), россия, форум "армия — 2021"
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
ПСБ в ходе исследования ОПК выявил наиболее эффективные с точки зрения предприятий инструменты привлечения дополнительных инвестиций, заявил на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов
.
Как говорится в сообщении банка, пленарное заседании "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи" прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ
Юрия Борисова "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи".
В своем выступлении Дроздов отметил, что ПСБ является ключевым финансовым институтом в проектах модернизации, трансформации и развития производства предприятий ОПК, и подчеркнул особую важность привлечения дополнительных инвестиций в сектор ОПК.
"Стимулирование гражданского производства на оборонных предприятиях для ПСБ – такая же стратегически важная задача, как поддержка ОПК и бесперебойное сопровождение ГОЗ. Эффективная диверсификация требует качественного экспертного сопровождения и глубокой аналитики отрасли. Поэтому ПСБ провел исследование ОПК и выявил наиболее эффективные с точки зрения предприятий инструменты привлечения дополнительных инвестиций в отрасль", - сообщил Дроздов.
Привлечение частного капитала может стать одним из важных источников инвестиций в гражданские проекты. Во многих странах эта задача решается за счет долгосрочных облигаций, в том числе и бессрочных. Такие инструменты могут использоваться и российскими компаниями ОПК для финансирования гражданских проектов.
"Дополнительно существует возможность выпуска облигаций по стандартам ESG, то есть с использованием инструментов так называемого "зеленого финансирования". Государство сейчас активно прорабатывает механизмы господдержки таких ценных бумаг. У банка накоплен опыт организации привлечения такого финансирования, в том числе для промышленных предприятий. Выпуск облигаций позволит привлекать в сектор ОПК частных инвесторов, и ПСБ готов стать стратегическим партнером для организаций ОПК в привлечении средств с рынка через размещение облигаций", - резюмировал Дроздов.