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Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии
Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии - РИА Новости, 24.08.2021
Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков утвердил порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии, приказ размещен на портале правовой... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T00:47
2021-08-24T00:47
2021-08-24T01:12
общество
пенсии
антон котяков
россия
алексей скляр
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков утвердил порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии, приказ размещен на портале правовой информации.Данные о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут получать мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет, которым пока не выплачивают пенсии досрочно или по инвалидности. Сведения будут направлять раз в три года.Помимо размера пенсии, граждан также будут информировать о том, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию, кроме того, их будут уведомлять о размере пенсионных накоплений.Как отмечали ранее в Минтруда, благодаря этому решению россияне смогут заранее узнавать о своих будущих пенсионных правах и предпринимать действия для их увеличения.Ранее портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты."Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержки, которая им полагается по мере наступления жизненных событий", - отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр.
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общество, пенсии, антон котяков, россия, алексей скляр
00:47 24.08.2021 (обновлено: 01:12 24.08.2021)
Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии
Глава Минтруда Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
утвердил порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии, приказ размещен на портале правовой информации.
Данные о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут получать мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет, которым пока не выплачивают пенсии досрочно или по инвалидности. Сведения будут направлять раз в три года.
Помимо размера пенсии, граждан также будут информировать о том, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию, кроме того, их будут уведомлять о размере пенсионных накоплений.
Как отмечали ранее в Минтруда, благодаря этому решению россияне смогут заранее узнавать о своих будущих пенсионных правах и предпринимать действия для их увеличения.
Ранее портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты.
"Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержки, которая им полагается по мере наступления жизненных событий", - отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр
.