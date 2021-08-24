https://ria.ru/20210824/informirovanie-1746956819.html

Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии

Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии - РИА Новости, 24.08.2021

Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков утвердил порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии, приказ размещен на портале правовой... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T00:47

2021-08-24T00:47

2021-08-24T01:12

общество

пенсии

антон котяков

россия

алексей скляр

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков утвердил порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии, приказ размещен на портале правовой информации.Данные о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут получать мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет, которым пока не выплачивают пенсии досрочно или по инвалидности. Сведения будут направлять раз в три года.Помимо размера пенсии, граждан также будут информировать о том, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию, кроме того, их будут уведомлять о размере пенсионных накоплений.Как отмечали ранее в Минтруда, благодаря этому решению россияне смогут заранее узнавать о своих будущих пенсионных правах и предпринимать действия для их увеличения.Ранее портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, это могут быть установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты."Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержки, которая им полагается по мере наступления жизненных событий", - отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр.

https://ria.ru/20210823/vyplaty-1746852298.html

россия

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общество, пенсии, антон котяков, россия, алексей скляр