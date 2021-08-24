На импортозамещение электронной компонентной базы направят 10 млрд рублей
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о финансировании инвестпроектов в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы заключили в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" дочерние структуры Ростеха – Новикомбанк и АО "Объединенная приборостроительная корпорация" (управляющая компания холдинга "Росэлектроника"), сообщает пресс-служба Новикомбанка.
На эти цели будут направлены 10 миллиардов рублей.
"Поддержка отечественных производителей высокотехнологичной продукции – ключевое направление деятельности Новикомбанка. Подписанное соглашение является одним из самых значимых для нас проектов на "Армии". Выделенное финансирование позволит расширить производственные мощности на предприятиях корпорации, станет драйвером диверсификации радиоэлектронной промышленности", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поставившая подпись под соглашением.
Пресс-служба кредитной организации напоминает, что Новикомбанк активно поддерживает деятельность предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха. За время совместной работы был профинансирован целый ряд инициатив, реализуемых в рамках диверсификации и расширения продуктового портфеля гражданского направления. Так, в тэтом году Новикомбанк предоставил концерну "Автоматика" 3 миллиарда рублей для наращивания объемов выпуска и поставки соответствующей высокотехнологичной продукции.
По словам генерального директора "Объединенной приборостроительной корпорации" Сергея Сахненко, поддержка Новикомбанка позволит нарастить темпы реализации программы и создать новые производства для выпуска широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции.
"Реализация комплексных проектов при финансовой поддержке Новикомбанка и вывод на рынок новых продуктов и решений позволили в 2020 году на 21% нарастить годовую выручку предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. При этом доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла до 27% и составила 60,3 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе.