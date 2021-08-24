https://ria.ru/20210824/importozameschenie-1747013972.html

На импортозамещение электронной компонентной базы направят 10 млрд рублей

На импортозамещение электронной компонентной базы направят 10 млрд рублей - РИА Новости, 24.08.2021

На импортозамещение электронной компонентной базы направят 10 млрд рублей

Соглашение о финансировании инвестпроектов в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы заключили в рамках Международного... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:19

2021-08-24T13:19

2021-08-24T13:19

новости компаний - экономика

ростех

новикомбанк

объединенная приборостроительная корпорация

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о финансировании инвестпроектов в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы заключили в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" дочерние структуры Ростеха – Новикомбанк и АО "Объединенная приборостроительная корпорация" (управляющая компания холдинга "Росэлектроника"), сообщает пресс-служба Новикомбанка.На эти цели будут направлены 10 миллиардов рублей.Пресс-служба кредитной организации напоминает, что Новикомбанк активно поддерживает деятельность предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха. За время совместной работы был профинансирован целый ряд инициатив, реализуемых в рамках диверсификации и расширения продуктового портфеля гражданского направления. Так, в тэтом году Новикомбанк предоставил концерну "Автоматика" 3 миллиарда рублей для наращивания объемов выпуска и поставки соответствующей высокотехнологичной продукции.По словам генерального директора "Объединенной приборостроительной корпорации" Сергея Сахненко, поддержка Новикомбанка позволит нарастить темпы реализации программы и создать новые производства для выпуска широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20210819/soglasheniya-1746360382.html

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новости компаний - экономика, ростех, новикомбанк, объединенная приборостроительная корпорация, форум "армия — 2021"