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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/immunitet-1747106266.html
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России", Денис Проценко считает, что в России недостаточно людей... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:14
2021-08-24T20:14
распространение коронавируса
общество
единая россия
здоровье - общество
коммунарка (москва)
россия
денис проценко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России", Денис Проценко считает, что в России недостаточно людей вакцинировано, коллективный иммунитет не выработался, потому что цифра привитых должна быть около 80%."Считаю, что нет", - сказал Проценко журналистам, отвечая на вопрос, достаточно ли людей вакцинировано в РФ и сформировался ли коллективный иммунитет.Главврач отметил, что общее число вакцинированных должно быть около 80%.
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общество, единая россия, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, денис проценко
20:14 24.08.2021
 
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Проценко: для коллективного иммунитета недостаточно привитых людей

© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России", Денис Проценко считает, что в России недостаточно людей вакцинировано, коллективный иммунитет не выработался, потому что цифра привитых должна быть около 80%.
"Считаю, что нет", - сказал Проценко журналистам, отвечая на вопрос, достаточно ли людей вакцинировано в РФ и сформировался ли коллективный иммунитет.
Главврач отметил, что общее число вакцинированных должно быть около 80%.
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Распространение коронавирусаОбществоЕдиная РоссияЗдоровье - ОбществоКоммунарка (Москва)РоссияДенис Проценко
 
 
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