https://ria.ru/20210824/immunitet-1747106266.html
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России", Денис Проценко считает, что в России недостаточно людей... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:14
2021-08-24T20:14
2021-08-24T20:14
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общество
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здоровье - общество
коммунарка (москва)
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денис проценко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России", Денис Проценко считает, что в России недостаточно людей вакцинировано, коллективный иммунитет не выработался, потому что цифра привитых должна быть около 80%."Считаю, что нет", - сказал Проценко журналистам, отвечая на вопрос, достаточно ли людей вакцинировано в РФ и сформировался ли коллективный иммунитет.Главврач отметил, что общее число вакцинированных должно быть около 80%.
https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746295773.html
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общество, единая россия, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, денис проценко
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Проценко: для коллективного иммунитета недостаточно привитых людей