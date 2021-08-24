https://ria.ru/20210824/grudinin-1746985011.html

Суд подтвердил отказ Павлу Грудинину в иске к миноритариям его совхоза

Суд подтвердил отказ Павлу Грудинину в иске к миноритариям его совхоза - РИА Новости, 24.08.2021

Суд подтвердил отказ Павлу Грудинину в иске к миноритариям его совхоза

Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую директору подмосковного Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, ряду акционеров... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:00

2021-08-24T11:00

2021-08-24T11:00

общество

видное

московская область (подмосковье)

десятый арбитражный апелляционный суд

совхоз имени ленина

павел грудинин

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую директору подмосковного Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, ряду акционеров и самому сельхозпредприятию во взыскании более 1,1 миллиарда рублей с четырех миноритарных акционеров совхоза.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу истцов на принятое в июне решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу.Ответчики – Алексей и Татьяна Васильевы, Анатолий Гришкин и Валентин Прохоров – в 2018 году обратились в Видновский городской суд с иском к ЗАО "Совхоз имени Ленина", в котором потребовали выделить свои земельные доли из участка, внесенного в уставной капитал совхоза. Они заявили, что в 1995 году при преобразования коллективного сельскохозяйственного предприятия им. Ленина в ЗАО они не принимали участия в общем собрании, на котором принималось решение о преобразовании, и не передавали свои доли совхозу. Суд в Видном в рамках этого иска в 2019 году принял обеспечительные меры в виде ареста земельных участков совхоза.По мнению истцов, обеспечительные меры причинили совхозу убытки. Так, предприятие не может продать один из земельных участков компании ООО "Дивное-Сити", с которой в 2018 году был заключен договор аренды земли с правом выкупа. Иск к миноритариям предъявлен о взыскании убытков на сумму сделки. Кроме того, истцы потребовали исключить ответчиков из числа акционеров совхоза.Первая инстанция, отклоняя иск, указала, что право на обращение в суд за защитой своих прав является "неотчуждаемым и безусловным конституционным правом ответчиков", которое не может рассматриваться как действия, причиняющие существенный вред обществу. Срыв сделки по продаже участка, отметил суд, "не свидетельствует о наличии упущенной выгоды, поскольку покупная цена за земельный участок является встречным предоставлением за передачу в собственность земельного участка покупателю".В итоге суд счел не доказанными ни сам факт причинения ответчиками убытков, ни их виновность. "Намерение ЗАО "Совхоз имени Ленина" продать земельный участок, который является предметом судебного спора и в отношении которого судом приняты обеспечительные меры, напротив, может свидетельствовать о недобросовестном поведении другой стороны спора", - говорится в решении.

https://ria.ru/20210818/zyuganov-1746144911.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/grudinin-1745386352.html

видное

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, видное, московская область (подмосковье), десятый арбитражный апелляционный суд, совхоз имени ленина, павел грудинин