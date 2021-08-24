Суд подтвердил отказ Павлу Грудинину в иске к миноритариям его совхоза
Суд подтвердил отказ Павлу Грудинину в иске к миноритариям его совхоза на 1,1 миллиарда рублей
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую директору подмосковного Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, ряду акционеров и самому сельхозпредприятию во взыскании более 1,1 миллиарда рублей с четырех миноритарных акционеров совхоза.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу истцов на принятое в июне решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу.
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Ответчики – Алексей и Татьяна Васильевы, Анатолий Гришкин и Валентин Прохоров – в 2018 году обратились в Видновский городской суд с иском к ЗАО "Совхоз имени Ленина", в котором потребовали выделить свои земельные доли из участка, внесенного в уставной капитал совхоза. Они заявили, что в 1995 году при преобразования коллективного сельскохозяйственного предприятия им. Ленина в ЗАО они не принимали участия в общем собрании, на котором принималось решение о преобразовании, и не передавали свои доли совхозу. Суд в Видном в рамках этого иска в 2019 году принял обеспечительные меры в виде ареста земельных участков совхоза.
По мнению истцов, обеспечительные меры причинили совхозу убытки. Так, предприятие не может продать один из земельных участков компании ООО "Дивное-Сити", с которой в 2018 году был заключен договор аренды земли с правом выкупа. Иск к миноритариям предъявлен о взыскании убытков на сумму сделки. Кроме того, истцы потребовали исключить ответчиков из числа акционеров совхоза.
Первая инстанция, отклоняя иск, указала, что право на обращение в суд за защитой своих прав является "неотчуждаемым и безусловным конституционным правом ответчиков", которое не может рассматриваться как действия, причиняющие существенный вред обществу. Срыв сделки по продаже участка, отметил суд, "не свидетельствует о наличии упущенной выгоды, поскольку покупная цена за земельный участок является встречным предоставлением за передачу в собственность земельного участка покупателю".
В итоге суд счел не доказанными ни сам факт причинения ответчиками убытков, ни их виновность. "Намерение ЗАО "Совхоз имени Ленина" продать земельный участок, который является предметом судебного спора и в отношении которого судом приняты обеспечительные меры, напротив, может свидетельствовать о недобросовестном поведении другой стороны спора", - говорится в решении.
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