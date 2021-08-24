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Зеленский учредил День украинской государственности
Зеленский учредил День украинской государственности - РИА Новости, 24.08.2021
Зеленский учредил День украинской государственности
Президент Украины Владимир Зеленский учредил День украинской государственности и объявил о начале возвращения в страну выдающихся украинцев, которые погребены... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:42
2021-08-24T11:42
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский учредил День украинской государственности и объявил о начале возвращения в страну выдающихся украинцев, которые погребены за границей.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более четырех тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО."Мы - наследники государственности, которая существовала более тысячи лет назад и мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют городом, где все начинается", - сказал Зеленский, выступая в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины.Он подписал указ о том, что День украинской государственности будет отмечаться в День Крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля."Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, погребены не на Украине – это гетьманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР (Украинской народной республики, существовавшей в 1917-1921 годах - ред.), участники освободительного движения, деятели культуры, науки и много других", - сказал Зеленский.Он отметил, что Киев также будет возвращать исторические и культурные ценности Украины, которые находятся за границей. "Мы больше никогда и никому не подарим ни один камушек нашей историй", - обещает украинский лидер.После прихода к власти в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил парад ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.
https://ria.ru/20210824/ukraina-1746992494.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
11:42 24.08.2021
 
Зеленский учредил День украинской государственности

Президент Украины Зеленский: День украинской государственности будет отмечаться 28 июля

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский учредил День украинской государственности и объявил о начале возвращения в страну выдающихся украинцев, которые погребены за границей.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более четырех тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
11:38
Зеленский заявил, что разделять украинцев может только щедро накрытый стол
"Мы - наследники государственности, которая существовала более тысячи лет назад и мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют городом, где все начинается", - сказал Зеленский, выступая в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины.
Он подписал указ о том, что День украинской государственности будет отмечаться в День Крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
10:21
Глава СПЧ заявил, что независимость не пошла на пользу Украине
"Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, погребены не на Украине – это гетьманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР (Украинской народной республики, существовавшей в 1917-1921 годах - ред.), участники освободительного движения, деятели культуры, науки и много других", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Киев также будет возвращать исторические и культурные ценности Украины, которые находятся за границей. "Мы больше никогда и никому не подарим ни один камушек нашей историй", - обещает украинский лидер.
После прихода к власти в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил парад ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
Вчера, 12:40Инфографика
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
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