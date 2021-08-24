https://ria.ru/20210824/gosudarstvennost-1746993146.html

Зеленский учредил День украинской государственности

Зеленский учредил День украинской государственности - РИА Новости, 24.08.2021

Зеленский учредил День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский учредил День украинской государственности и объявил о начале возвращения в страну выдающихся украинцев, которые погребены... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:42

2021-08-24T11:42

2021-08-24T11:42

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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский учредил День украинской государственности и объявил о начале возвращения в страну выдающихся украинцев, которые погребены за границей.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более четырех тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО."Мы - наследники государственности, которая существовала более тысячи лет назад и мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют городом, где все начинается", - сказал Зеленский, выступая в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины.Он подписал указ о том, что День украинской государственности будет отмечаться в День Крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля."Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, погребены не на Украине – это гетьманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР (Украинской народной республики, существовавшей в 1917-1921 годах - ред.), участники освободительного движения, деятели культуры, науки и много других", - сказал Зеленский.Он отметил, что Киев также будет возвращать исторические и культурные ценности Украины, которые находятся за границей. "Мы больше никогда и никому не подарим ни один камушек нашей историй", - обещает украинский лидер.После прихода к власти в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил парад ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.

https://ria.ru/20210824/ukraina-1746992494.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский