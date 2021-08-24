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Рада приняла в первом чтении проект о большом гербе Украины

Рада приняла в первом чтении проект о большом гербе Украины - РИА Новости, 24.08.2021

Рада приняла в первом чтении проект о большом гербе Украины

Верховная рада Украины в 30-ю годовщину независимости Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о большом государственном гербе страны с... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:11

2021-08-24T16:11

2021-08-24T16:11

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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины в 30-ю годовщину независимости Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о большом государственном гербе страны с изображением льва и воина-казака, держащих щит. Такое решение на внеочередной сессии во вторник поддержали 257 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.На сегодняшний день большой герб на Украине отсутствует, хотя он предусмотрен конституцией. За все годы независимости его так и не смогли утвердить, хотя было четыре попытки. Последний конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины состоялся в 2020 году, победителем стал проект киевского художника Алексея Кохана. Однако геральдисты позже раскритиковали предложенный вариант.В документе указано, что большой герб должен обязательно использоваться на официальных символах президента Украины, большой государственной печати, печатях президента, Рады, кабмина, Конституционного и Верховного судов, а также на их зданиях.При этом предлагается запретить его использование в символике политических партий и общественных объединений, профсоюзов, в рекламе, кроме социальной рекламы о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Также нельзя его размещать в перевернутом виде или с надписями."Государственный герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского), под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованными листьями пурпурно-золотого цвета", - говорится в тексте законопроекта.Отмечается, что изображение льва и воина-казака должны быть выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, день независимости украины