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https://ria.ru/20210824/gazoprovod-1746967805.html
В Москве надеются, что "Северный поток — 2" запустят до конца года
В Москве надеются, что "Северный поток — 2" запустят до конца года - РИА Новости, 24.08.2021
В Москве надеются, что "Северный поток — 2" запустят до конца года
В Москве надеются, что до конца года есть все шансы ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", заявил РИА новости директор департамента экономического... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:39
2021-08-24T09:21
экономика
сша
владимир путин
газпром
балтийское море
wintershall
северный поток — 2
uniper
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве надеются, что до конца года есть все шансы ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", - сказал дипломат.Москва не видит препятствий к завершению строительства "Северного потока 2", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров по морю, "можно считать, что это близится к завершению".
https://ria.ru/20210824/potok-1746965920.html
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экономика, сша, владимир путин, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия, дмитрий биричевский
08:39 24.08.2021 (обновлено: 09:21 24.08.2021)
 
В Москве надеются, что "Северный поток — 2" запустят до конца года

Глава департамента МИД Биричевский: в Москве надеются на запуск "Северного потока — 2" до конца года

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве надеются, что до конца года есть все шансы ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", - сказал дипломат.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
08:08
Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, заявили в МИД
Москва не видит препятствий к завершению строительства "Северного потока 2", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Никаких препятствий к его завершению мы не видим, а дальше будет работа – я думаю, она тоже не займет много времени – по вводу в эксплуатацию. Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", - сказал дипломат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров по морю, "можно считать, что это близится к завершению".
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 10:41
Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" необоснованными
 
ЭкономикаСШАВладимир ПутинГазпромБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperРоссияДмитрий Биричевский
 
 
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