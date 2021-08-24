08:39 24.08.2021 (обновлено: 09:21 24.08.2021)
В Москве надеются, что "Северный поток — 2" запустят до конца года
Глава департамента МИД Биричевский: в Москве надеются на запуск "Северного потока — 2" до конца года
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве надеются, что до конца года есть все шансы ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", - сказал дипломат.
Москва не видит препятствий к завершению строительства "Северного потока 2", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Никаких препятствий к его завершению мы не видим, а дальше будет работа – я думаю, она тоже не займет много времени – по вводу в эксплуатацию. Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", - сказал дипломат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров по морю, "можно считать, что это близится к завершению".