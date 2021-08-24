https://ria.ru/20210824/gazoprovod-1746967805.html

В Москве надеются, что "Северный поток — 2" запустят до конца года

В Москве надеются, что "Северный поток — 2" запустят до конца года - РИА Новости, 24.08.2021

В Москве надеются, что "Северный поток — 2" запустят до конца года

В Москве надеются, что до конца года есть все шансы ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", заявил РИА новости директор департамента экономического... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:39

2021-08-24T08:39

2021-08-24T09:21

экономика

сша

владимир путин

газпром

балтийское море

wintershall

северный поток — 2

uniper

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве надеются, что до конца года есть все шансы ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2", заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", - сказал дипломат.Москва не видит препятствий к завершению строительства "Северного потока 2", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров по морю, "можно считать, что это близится к завершению".

https://ria.ru/20210824/potok-1746965920.html

https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746817992.html

сша

балтийское море

россия

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экономика, сша, владимир путин, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия, дмитрий биричевский