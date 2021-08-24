https://ria.ru/20210824/gaz-1746963286.html

В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину

В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину - РИА Новости, 24.08.2021

В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Если Киев не захочет транзита российского газа, Москва обойдется и без него, но разговора об этом пока нет, сказал РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T07:08

2021-08-24T07:08

2021-08-24T10:12

экономика

украина

европа

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

газпром

алексей миллер

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Если Киев не захочет транзита российского газа, Москва обойдется и без него, но разговора об этом пока нет, сказал РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе о готовности Москвы поставлять газ через Украину и после 2024 года, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.Глава "Газпрома" Алексей Миллер также выражал готовность сохранить транзит исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ранее призвал сохранить объемы прокачки газа через Украину на нынешнем уровне, а по "Северному потоку — 2" поставлять только дополнительные объемы."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.

https://ria.ru/20210822/kiev-1746776719.html

украина

европа

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-24T07:08 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, украина, европа, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), газпром, алексей миллер, россия