https://ria.ru/20210824/gaz-1746963286.html
В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину - РИА Новости, 24.08.2021
В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
Если Киев не захочет транзита российского газа, Москва обойдется и без него, но разговора об этом пока нет, сказал РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T07:08
2021-08-24T07:08
2021-08-24T10:12
экономика
украина
европа
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
газпром
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Если Киев не захочет транзита российского газа, Москва обойдется и без него, но разговора об этом пока нет, сказал РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе о готовности Москвы поставлять газ через Украину и после 2024 года, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.Глава "Газпрома" Алексей Миллер также выражал готовность сохранить транзит исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ранее призвал сохранить объемы прокачки газа через Украину на нынешнем уровне, а по "Северному потоку — 2" поставлять только дополнительные объемы."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-08-24T07:08
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экономика, украина, европа, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), газпром, алексей миллер, россия
07:08 24.08.2021 (обновлено: 10:12 24.08.2021)
В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
Глава департамента МИД Биричевский: Россия может обойтись без транзита газа через Украину