https://ria.ru/20210824/finansirovanie-1747091759.html
ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестпроектов
ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестпроектов - РИА Новости, 24.08.2021
ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестпроектов
ПСБ и Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках Международного форума "Армия-2021" подписали соглашение о запуске совместного продукта для комплексного... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:42
2021-08-24T18:42
2021-08-24T18:42
новости компаний - экономика
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промсвязьбанк
антон дроздов
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псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ и Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках Международного форума "Армия-2021" подписали соглашение о запуске совместного продукта для комплексного финансирования инвестиционных проектов, говорится в сообщении банка. Подписи под документом поставили руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.Новый продукт позволит ФРП и ПСБ комплексно финансировать проекты на различных стадиях их реализации и по разным статьям бюджета клиента. Задачей ФРП будет предоставлять займы по программам "Конверсия", "Станкостроение", "Комплектующие изделия" и "Приоритетные проекты" на проекты по диверсификации, импортозамещению и внедрению наилучших доступных технологий. ПСБ, в свою очередь, предложит предприятиям ОПК дополнительное кредитование, в том числе на строительство и пополнение оборотного капитала, банковские гарантии для обеспечения займа ФРП, а также возможность мезонинного финансирования или долевое участие в капитале.По словам представителя ФРП, соглашение между ФРП и ПСБ позволит внедрить общие скоринг-модели, начать обмен экспертизами и заключениями риск-менеджмента. "Мы сможем проводить анализ проектов не последовательно, как было раньше, а параллельно. Помимо синхронизации процедур рассмотрения заявок на поддержку проектов соглашение поможет снизить конечную стоимость заимствований для большего числа компаний за счет использования льготных займов ФРП, ставка по которым составляет 1% и 3% годовых. У нас в работе уже находятся заявки нескольких компаний, которые потенциально могут воспользоваться новым продуктом", – пояснил Петруца.
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новости компаний - экономика, технологии, промсвязьбанк, антон дроздов, фонд развития промышленности, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ и Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках Международного форума "Армия-2021" подписали соглашение о запуске совместного продукта для комплексного финансирования инвестиционных проектов, говорится в сообщении банка.
Подписи под документом поставили руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов
и директор Фонда развития промышленности
Роман Петруца.
Новый продукт позволит ФРП и ПСБ комплексно финансировать проекты на различных стадиях их реализации и по разным статьям бюджета клиента. Задачей ФРП будет предоставлять займы по программам "Конверсия", "Станкостроение", "Комплектующие изделия" и "Приоритетные проекты" на проекты по диверсификации, импортозамещению и внедрению наилучших доступных технологий. ПСБ, в свою очередь, предложит предприятиям ОПК дополнительное кредитование, в том числе на строительство и пополнение оборотного капитала, банковские гарантии для обеспечения займа ФРП, а также возможность мезонинного финансирования или долевое участие в капитале.
"Одним из главных препятствий при реализации проектов диверсификации ОПК является недостаток свободных финансовых средств, необходимых для инвестирования в производство гражданской продукции. В этой связи наш новый совместный с Фондом развития промышленности продукт будет особенно интересен оборонным предприятиям и поможет им в выполнении плана по диверсификации производства. Такая кооперация позволит увеличить сроки финансирования и предельный бюджет проектов, а также существенно сократить время рассмотрения заявок. Совместно с ВЭБ.РФ мы планируем расширить линейку финансовых продуктов в рамках поддержки предприятий ОПК", - отметил Дроздов.
По словам представителя ФРП, соглашение между ФРП и ПСБ позволит внедрить общие скоринг-модели, начать обмен экспертизами и заключениями риск-менеджмента.
"Мы сможем проводить анализ проектов не последовательно, как было раньше, а параллельно. Помимо синхронизации процедур рассмотрения заявок на поддержку проектов соглашение поможет снизить конечную стоимость заимствований для большего числа компаний за счет использования льготных займов ФРП, ставка по которым составляет 1% и 3% годовых. У нас в работе уже находятся заявки нескольких компаний, которые потенциально могут воспользоваться новым продуктом", – пояснил Петруца.