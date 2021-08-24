https://ria.ru/20210824/finansirovanie-1747091759.html

ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестпроектов

ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестпроектов - РИА Новости, 24.08.2021

ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестпроектов

ПСБ и Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках Международного форума "Армия-2021" подписали соглашение о запуске совместного продукта для комплексного... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:42

2021-08-24T18:42

2021-08-24T18:42

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ и Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках Международного форума "Армия-2021" подписали соглашение о запуске совместного продукта для комплексного финансирования инвестиционных проектов, говорится в сообщении банка. Подписи под документом поставили руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.Новый продукт позволит ФРП и ПСБ комплексно финансировать проекты на различных стадиях их реализации и по разным статьям бюджета клиента. Задачей ФРП будет предоставлять займы по программам "Конверсия", "Станкостроение", "Комплектующие изделия" и "Приоритетные проекты" на проекты по диверсификации, импортозамещению и внедрению наилучших доступных технологий. ПСБ, в свою очередь, предложит предприятиям ОПК дополнительное кредитование, в том числе на строительство и пополнение оборотного капитала, банковские гарантии для обеспечения займа ФРП, а также возможность мезонинного финансирования или долевое участие в капитале.По словам представителя ФРП, соглашение между ФРП и ПСБ позволит внедрить общие скоринг-модели, начать обмен экспертизами и заключениями риск-менеджмента. "Мы сможем проводить анализ проектов не последовательно, как было раньше, а параллельно. Помимо синхронизации процедур рассмотрения заявок на поддержку проектов соглашение поможет снизить конечную стоимость заимствований для большего числа компаний за счет использования льготных займов ФРП, ставка по которым составляет 1% и 3% годовых. У нас в работе уже находятся заявки нескольких компаний, которые потенциально могут воспользоваться новым продуктом", – пояснил Петруца.

https://ria.ru/20210824/tekhnopark-1747005087.html

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новости компаний - экономика, технологии, промсвязьбанк, антон дроздов, фонд развития промышленности, псб (банк псб), форум "армия — 2021"