https://ria.ru/20210824/evakuatsiya-1747070639.html

Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа - РИА Новости, 24.08.2021

Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что эвакуация из Кабула должна быть завершена до 31 августа, после этого срока эвакуация будет... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:29

2021-08-24T17:29

2021-08-24T17:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что эвакуация из Кабула должна быть завершена до 31 августа, после этого срока эвакуация будет запрещена, сообщает телеканал Sky News.По данным телеканала, Муджахид сообщил, что "Талибан"* не поддерживает отъезд афганцев из страны. Он заявил, что все эвакуации должны быть завершены до назначенного срока - 31 августа.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан