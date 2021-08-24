https://ria.ru/20210824/er-1747099546.html

Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки

Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки - РИА Новости, 24.08.2021

Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки

Одно дело — красиво написать, другое — исполнить. Прибывший на съезд "Единой России" Владимир Путин напомнил: если партия правящая — отвечает за выполнение всех РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:45

2021-08-24T19:45

2021-08-24T20:14

политика

единая россия

госдума рф

сергей лавров

дмитрий медведев

фонд "талант и успех"

денис проценко

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Одно дело — красиво написать, другое — исполнить. Прибывший на съезд "Единой России" Владимир Путин напомнил: если партия правящая — отвечает за выполнение всех планов. До выборов в Госдуму еще месяц, но законопроекты уже намечены. Судя по озвученным цифрам, работа предстоит масштабная.Программа "народная" За два дня до съезда Владимир Путин провел встречу с представителями "Единой России". "Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят. Образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей, по сути, и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!" — сказал президент.И сообщил о некоторых инициативах. Пенсионерам выплатят по десять тысяч — вне зависимости от занятости, а военнослужащим по пятнадцать — вне зависимости от звания. И незамедлительно, сразу после избрания нового состава Госдумы, изменят закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги, в том числе в рамках исполнительного производства. А уже списанное банки вернут — с учетом их чистой прибыли для них это легко, уверен Путин.Единороссы больше двух месяцев собирали пожелания избирателей на созданном для этого сайте, получили миллионы анкет и ответов. Россияне советовали, как улучшить демографическую ситуацию, поддержать семьи, инвалидов, сирот, рассуждали, какой должна быть молодежная политика. Сотни тысяч отзывов по здравоохранению и образованию, десятки тысяч предложений по экономике, городскому благоустройству. Все изучили и в итоге составили, как уверяют в партии, "народную" программу.Забота о человеке, его благополучии и здоровье — приоритет, но и палку перегибать не стоит, посоветовал на съезде президент. К примеру, принуждение к вакцинации от коронавируса, в том числе под угрозой увольнения, недопустимо — нужно уметь убеждать людей в необходимости привиться. "Настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать", — настаивал Путин.Цифры звучали впечатляющие. Правительство дополнительно направит 24 миллиарда рублей регионам на защиту лесов и борьбу с пожарами, 340 миллиардов — на обновление авиапарка, в том числе на санитарную авиацию. Больше поддержи — фермерам, развитию системы торговли сельхозпродукцией без посредников.Три съезда Масштабные инициативы озвучил и председатель партии Дмитрий Медведев. "Единая Россия" в предвыборной программе предлагает направить на достижение целей в научной сфере больше 1,5 триллиона рублей. А минимальный размер оплаты труда следует увеличивать ежегодно.Привлечь инвесторов, добиться предпринимательского бума, выровнять уровень жизни во всех регионах — задачи в программе амбициозные. Но именно это и поможет партии выиграть "честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов". К слову, прошлая предвыборная программа, по оценке Медведева, была успешно реализована. "Нам не стыдно смотреть в глаза людям", — подвел он итог пятилетней работы.На предыдущем, июньском, съезде решили, кто поведет партию на выборы: в общефедеральную пятерку вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.Сейчас определили, что именно партия предлагает избирателям. Следующий съезд наметили на сентябрь-октябрь.Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Думу выбирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно состоятся прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц определят депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.Центризбирком зарегистрировал федеральный список от "Единой России" — почти четыреста кандидатов — 12 августа. Через несколько дней жеребьевкой распределили места партий в избирательном бюллетене, на этой неделе разыграют эфиры для дебатов. Со следующей — кампания войдет в активную фазу у всех партий.

https://ria.ru/20210824/programma-1747097162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, сергей лавров, дмитрий медведев, фонд "талант и успех", денис проценко