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Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки
Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки - РИА Новости, 24.08.2021
Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки
Одно дело — красиво написать, другое — исполнить. Прибывший на съезд "Единой России" Владимир Путин напомнил: если партия правящая — отвечает за выполнение всех РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:45
2021-08-24T20:14
политика
единая россия
госдума рф
сергей лавров
дмитрий медведев
фонд "талант и успех"
денис проценко
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Одно дело — красиво написать, другое — исполнить. Прибывший на съезд "Единой России" Владимир Путин напомнил: если партия правящая — отвечает за выполнение всех планов. До выборов в Госдуму еще месяц, но законопроекты уже намечены. Судя по озвученным цифрам, работа предстоит масштабная.Программа "народная" За два дня до съезда Владимир Путин провел встречу с представителями "Единой России". "Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят. Образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей, по сути, и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!" — сказал президент.И сообщил о некоторых инициативах. Пенсионерам выплатят по десять тысяч — вне зависимости от занятости, а военнослужащим по пятнадцать — вне зависимости от звания. И незамедлительно, сразу после избрания нового состава Госдумы, изменят закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги, в том числе в рамках исполнительного производства. А уже списанное банки вернут — с учетом их чистой прибыли для них это легко, уверен Путин.Единороссы больше двух месяцев собирали пожелания избирателей на созданном для этого сайте, получили миллионы анкет и ответов. Россияне советовали, как улучшить демографическую ситуацию, поддержать семьи, инвалидов, сирот, рассуждали, какой должна быть молодежная политика. Сотни тысяч отзывов по здравоохранению и образованию, десятки тысяч предложений по экономике, городскому благоустройству. Все изучили и в итоге составили, как уверяют в партии, "народную" программу.Забота о человеке, его благополучии и здоровье — приоритет, но и палку перегибать не стоит, посоветовал на съезде президент. К примеру, принуждение к вакцинации от коронавируса, в том числе под угрозой увольнения, недопустимо — нужно уметь убеждать людей в необходимости привиться. "Настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать", — настаивал Путин.Цифры звучали впечатляющие. Правительство дополнительно направит 24 миллиарда рублей регионам на защиту лесов и борьбу с пожарами, 340 миллиардов — на обновление авиапарка, в том числе на санитарную авиацию. Больше поддержи — фермерам, развитию системы торговли сельхозпродукцией без посредников.Три съезда Масштабные инициативы озвучил и председатель партии Дмитрий Медведев. "Единая Россия" в предвыборной программе предлагает направить на достижение целей в научной сфере больше 1,5 триллиона рублей. А минимальный размер оплаты труда следует увеличивать ежегодно.Привлечь инвесторов, добиться предпринимательского бума, выровнять уровень жизни во всех регионах — задачи в программе амбициозные. Но именно это и поможет партии выиграть "честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов". К слову, прошлая предвыборная программа, по оценке Медведева, была успешно реализована. "Нам не стыдно смотреть в глаза людям", — подвел он итог пятилетней работы.На предыдущем, июньском, съезде решили, кто поведет партию на выборы: в общефедеральную пятерку вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.Сейчас определили, что именно партия предлагает избирателям. Следующий съезд наметили на сентябрь-октябрь.Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Думу выбирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно состоятся прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц определят депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.Центризбирком зарегистрировал федеральный список от "Единой России" — почти четыреста кандидатов — 12 августа. Через несколько дней жеребьевкой распределили места партий в избирательном бюллетене, на этой неделе разыграют эфиры для дебатов. Со следующей — кампания войдет в активную фазу у всех партий.
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политика, единая россия, госдума рф, сергей лавров, дмитрий медведев, фонд "талант и успех", денис проценко
19:45 24.08.2021 (обновлено: 20:14 24.08.2021)
 

Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Одно дело — красиво написать, другое — исполнить. Прибывший на съезд "Единой России" Владимир Путин напомнил: если партия правящая — отвечает за выполнение всех планов. До выборов в Госдуму еще месяц, но законопроекты уже намечены. Судя по озвученным цифрам, работа предстоит масштабная.

Программа "народная"

За два дня до съезда Владимир Путин провел встречу с представителями "Единой России". "Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят. Образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей, по сути, и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!" — сказал президент.
И сообщил о некоторых инициативах. Пенсионерам выплатят по десять тысяч — вне зависимости от занятости, а военнослужащим по пятнадцать — вне зависимости от звания. И незамедлительно, сразу после избрания нового состава Госдумы, изменят закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги, в том числе в рамках исполнительного производства. А уже списанное банки вернут — с учетом их чистой прибыли для них это легко, уверен Путин.
Единороссы больше двух месяцев собирали пожелания избирателей на созданном для этого сайте, получили миллионы анкет и ответов. Россияне советовали, как улучшить демографическую ситуацию, поддержать семьи, инвалидов, сирот, рассуждали, какой должна быть молодежная политика. Сотни тысяч отзывов по здравоохранению и образованию, десятки тысяч предложений по экономике, городскому благоустройству. Все изучили и в итоге составили, как уверяют в партии, "народную" программу.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы России
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы России
Забота о человеке, его благополучии и здоровье — приоритет, но и палку перегибать не стоит, посоветовал на съезде президент. К примеру, принуждение к вакцинации от коронавируса, в том числе под угрозой увольнения, недопустимо — нужно уметь убеждать людей в необходимости привиться. "Настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать", — настаивал Путин.
Цифры звучали впечатляющие. Правительство дополнительно направит 24 миллиарда рублей регионам на защиту лесов и борьбу с пожарами, 340 миллиардов — на обновление авиапарка, в том числе на санитарную авиацию. Больше поддержи — фермерам, развитию системы торговли сельхозпродукцией без посредников.

Три съезда

Масштабные инициативы озвучил и председатель партии Дмитрий Медведев. "Единая Россия" в предвыборной программе предлагает направить на достижение целей в научной сфере больше 1,5 триллиона рублей. А минимальный размер оплаты труда следует увеличивать ежегодно.
Привлечь инвесторов, добиться предпринимательского бума, выровнять уровень жизни во всех регионах — задачи в программе амбициозные. Но именно это и поможет партии выиграть "честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов". К слову, прошлая предвыборная программа, по оценке Медведева, была успешно реализована. "Нам не стыдно смотреть в глаза людям", — подвел он итог пятилетней работы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX съезда партии "Единая Россия"
На предыдущем, июньском, съезде решили, кто поведет партию на выборы: в общефедеральную пятерку вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.
Сейчас определили, что именно партия предлагает избирателям. Следующий съезд наметили на сентябрь-октябрь.
Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Думу выбирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно состоятся прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц определят депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Центризбирком зарегистрировал федеральный список от "Единой России" — почти четыреста кандидатов — 12 августа. Через несколько дней жеребьевкой распределили места партий в избирательном бюллетене, на этой неделе разыграют эфиры для дебатов. Со следующей — кампания войдет в активную фазу у всех партий.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 19:11
"Единая Россия" приняла программу на выборы в Госдуму
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФСергей ЛавровДмитрий МедведевФонд "Талант и успех"Денис Проценко
 
 
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