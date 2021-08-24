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В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве
В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве - РИА Новости, 24.08.2021
В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве
За семь месяцев в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием электросамокатов - два человека погибли, 57 получили травмы, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:47
2021-08-24T15:47
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За семь месяцев в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием электросамокатов - два человека погибли, 57 получили травмы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы", - сказала Волк.Она отметила, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах или при выезде из них.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
15:47 24.08.2021
 
В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве

Официальный представитель МВД Волк: за семь месяцев в Москве произошло 55 ДТП с электросамокатами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтанция проката электросамокатов в центре Москвы
Станция проката электросамокатов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За семь месяцев в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием электросамокатов - два человека погибли, 57 получили травмы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы", - сказала Волк.
Она отметила, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах или при выезде из них.
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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