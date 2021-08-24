https://ria.ru/20210824/elektrosamokaty-1747044679.html

В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве

В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве - РИА Новости, 24.08.2021

В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве

За семь месяцев в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием электросамокатов - два человека погибли, 57 получили травмы, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:47

2021-08-24T15:47

2021-08-24T15:47

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За семь месяцев в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием электросамокатов - два человека погибли, 57 получили травмы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы", - сказала Волк.Она отметила, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах или при выезде из них.

https://ria.ru/20210729/elektrosamokat-1743479796.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк