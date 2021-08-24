https://ria.ru/20210824/elektrosamokaty-1747044679.html
В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве
В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве - РИА Новости, 24.08.2021
В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве
За семь месяцев в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием электросамокатов - два человека погибли, 57 получили травмы, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:47
2021-08-24T15:47
2021-08-24T15:47
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e496a81c1dd5c8f7d8868a7d013c7b6d.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За семь месяцев в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием электросамокатов - два человека погибли, 57 получили травмы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы", - сказала Волк.Она отметила, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах или при выезде из них.
https://ria.ru/20210729/elektrosamokat-1743479796.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207914_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dea3a87736a4e0e57c218dd3212bce1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
В МВД назвали количество ДТП с электросамокатами в Москве
Официальный представитель МВД Волк: за семь месяцев в Москве произошло 55 ДТП с электросамокатами