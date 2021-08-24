Житель Белгорода перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей
Житель Белгорода перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей за "магические" обряды по телефону
ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости. Пожилой житель Белгорода перевел 1,4 миллиона рублей найденному по объявлению в интернете "экстрасенсу" за решение семейных проблем с помощью "магических" обрядов по телефону, сообщает во вторник управление МВД по региону.
В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 66-летний пенсионер. Мужчина сказал, что у него похитили деньги.
"По предварительным данным, мужчина нашел на одном из интернет-сайтов объявление об услугах экстрасенсов и решил обратиться к ним за помощью в решении семейно-бытовых проблем. "Сеансы" проходили на протяжении месяца в телефонном режиме. За это время мужчина успел перевести злоумышленникам 1 400 000 рублей, которые остались у него с продажи дома", - говорится в сообщении.
О том, что он стал жертвой обмана, пенсионер догадался, когда на его звонки перестали отвечать.
Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.
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