https://ria.ru/20210824/ekstrasens-1747036643.html

Житель Белгорода перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей

Житель Белгорода перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей - РИА Новости, 24.08.2021

Житель Белгорода перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей

Пожилой житель Белгорода перевел 1,4 миллиона рублей найденному по объявлению в интернете "экстрасенсу" за решение семейных проблем с помощью "магических"... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:11

2021-08-24T15:11

2021-08-24T15:11

происшествия

белгород

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости. Пожилой житель Белгорода перевел 1,4 миллиона рублей найденному по объявлению в интернете "экстрасенсу" за решение семейных проблем с помощью "магических" обрядов по телефону, сообщает во вторник управление МВД по региону.В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 66-летний пенсионер. Мужчина сказал, что у него похитили деньги.О том, что он стал жертвой обмана, пенсионер догадался, когда на его звонки перестали отвечать.Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/porcha-1598419216.html

белгород

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2021

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происшествия, белгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)