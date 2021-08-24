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https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html
Экономика Украины за 30 лет лишилась структуры и инвесторов, заявил эксперт
Экономика Украины за 30 лет лишилась структуры и инвесторов, заявил эксперт - РИА Новости, 24.08.2021
Экономика Украины за 30 лет лишилась структуры и инвесторов, заявил эксперт
Экономика Украины за 30 лет независимости страны столкнулась с размыванием своей структуры и системы, от которой сохранились лишь остатки некогда... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:46
2021-08-24T13:46
экономика
в мире
украина
центр политических технологий
мвф
никита масленников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экономика Украины за 30 лет независимости страны столкнулась с размыванием своей структуры и системы, от которой сохранились лишь остатки некогда основополагающих ее отраслей, и нового драйвера устойчивого развития пока нет. Такое мнение высказал РИА Новости экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства."Все основные отраслевые блоки вместо какой-то системы напоминают все больше рассыпанные из коробка спички – это остатки и сырьевого сектора, и агропроизводства, которое не вполне уже удовлетворяет и собственные потребности, и застрявшее в прошлом десятилетии машиностроение", - сказал он.При этом эксперт продолжил, что после распада СССР Украина прошла через так называемый трансформационный кризис, затем столкнулась с глобальной рецессией 2008-2009 годов, после чего была отмечена разного рода "геополитическими метаниями"- так в итоге произошло размывание структуры экономики, а нового драйвера устойчивого развития обозначено не было."В апреле этого года МВФ опубликовал доклад о структурных реформах в Украине. Выводы достаточно, так сказать, тяжелые. Во-первых, на протяжении всей истории независимости Украины мы наблюдается депопуляция страны. Еще один настораживающий показатель – понижательная динамика нормы накопления, то есть доли инвестиций в ВВП", - рассказал Масленников.Таким образом, как отмечает собеседник, структурная разбалансировка привела к тому, что мотивации к инвестированию нет ни у иностранных инвесторов, ни у украинского бизнеса, а сама Украина оказывается в группе стран, которая с 1990 года не показала в целом положительной динамики ВВП."Экономика, тем не менее, на плаву - нельзя сказать, что она обрушилась, в текущем году, например, эксперты ожидают восстановительного постпандемического отскока ВВП на 4%, правда при инфляции около 8%. Но она переживает какую-то такую генетическую мутацию, превращаясь по количеству "надоя молока" из коровы в козу", - добавил Масленников."ВВП на душу населения насчитывает по сути больше 30% от уровня Польши, около 45% – Белоруссии и не дотягивает примерно 20% до планки Грузии. Перспектива экономики зависит от ее структурной перезагрузки. Но без геополитической определенности и внутриполитической стабильности, что упирается в выполнение Минских соглашений, добиться этого будет затруднительно", - подытожил он.
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746729016.html
https://ria.ru/20210818/ekonomika-1746205437.html
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746762588.html
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экономика, в мире, украина, центр политических технологий , мвф, никита масленников
13:46 24.08.2021
 
Экономика Украины за 30 лет лишилась структуры и инвесторов, заявил эксперт

Эксперт Масленников: экономика Украины за 30 лет независимости лишилась структуры и инвесторов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экономика Украины за 30 лет независимости страны столкнулась с размыванием своей структуры и системы, от которой сохранились лишь остатки некогда основополагающих ее отраслей, и нового драйвера устойчивого развития пока нет. Такое мнение высказал РИА Новости экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства.
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"Все основные отраслевые блоки вместо какой-то системы напоминают все больше рассыпанные из коробка спички – это остатки и сырьевого сектора, и агропроизводства, которое не вполне уже удовлетворяет и собственные потребности, и застрявшее в прошлом десятилетии машиностроение", - сказал он.
При этом эксперт продолжил, что после распада СССР Украина прошла через так называемый трансформационный кризис, затем столкнулась с глобальной рецессией 2008-2009 годов, после чего была отмечена разного рода "геополитическими метаниями"- так в итоге произошло размывание структуры экономики, а нового драйвера устойчивого развития обозначено не было.
"В апреле этого года МВФ опубликовал доклад о структурных реформах в Украине. Выводы достаточно, так сказать, тяжелые. Во-первых, на протяжении всей истории независимости Украины мы наблюдается депопуляция страны. Еще один настораживающий показатель – понижательная динамика нормы накопления, то есть доли инвестиций в ВВП", - рассказал Масленников.
Таким образом, как отмечает собеседник, структурная разбалансировка привела к тому, что мотивации к инвестированию нет ни у иностранных инвесторов, ни у украинского бизнеса, а сама Украина оказывается в группе стран, которая с 1990 года не показала в целом положительной динамики ВВП.
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"Экономика, тем не менее, на плаву - нельзя сказать, что она обрушилась, в текущем году, например, эксперты ожидают восстановительного постпандемического отскока ВВП на 4%, правда при инфляции около 8%. Но она переживает какую-то такую генетическую мутацию, превращаясь по количеству "надоя молока" из коровы в козу", - добавил Масленников.
"ВВП на душу населения насчитывает по сути больше 30% от уровня Польши, около 45% – Белоруссии и не дотягивает примерно 20% до планки Грузии. Перспектива экономики зависит от ее структурной перезагрузки. Но без геополитической определенности и внутриполитической стабильности, что упирается в выполнение Минских соглашений, добиться этого будет затруднительно", - подытожил он.
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ЭкономикаВ миреУкраинаЦентр политических технологийМВФНикита Масленников
 
 
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