https://ria.ru/20210824/ekonomika-1746966427.html
Абрамченко поручила изучить вопрос снижения срока окупаемости овощехранилищ
Абрамченко поручила изучить вопрос снижения срока окупаемости овощехранилищ - РИА Новости, 24.08.2021
Абрамченко поручила изучить вопрос снижения срока окупаемости овощехранилищ
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать меры господдержки для увеличения возмещения затрат в целях сокращения сроков окупаемости строительства... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:18
2021-08-24T08:18
2021-08-24T08:18
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дальний восток
виктория абрамченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156393/00/1563930027_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_48045e27e73399e5518b4adedd8c3b52.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать меры господдержки для увеличения возмещения затрат в целях сокращения сроков окупаемости строительства овощехранилищ в России, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства по итогам совещания с субъектами РФ, посвящённого обеспечению доступности овощной продукции."Необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей. Минсельхоз России по поручению вице-премьера проработает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища", - сообщает пресс-служба Абрамченко. На совещании также обсуждались вопросы самообеспеченности овощной продукцией на Дальнем Востоке.Вице-премьер напомнила, что для сдерживания роста цен на овощи в Дальневосточном федеральном округе правительство приняло решение о субсидировании железнодорожного тарифа для перевозки овощной продукции из регионов Сибири и Урала на Дальний Восток. Абрамченко также отметила, что необходимо предусмотреть системные меры эффективного планирования посевных площадей и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных земель.Вице-премьер поручила завершить внесение зон затопления и подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и планировать посевные площади, обходя рисковые зоны, вовлекая в оборот новые сельхозземли. Кроме того, на совещании была затронута тема обеспечения доступа сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли.В сообщении указывается, что в настоящее время общее количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% и достигло 10,5 тысячи мест по сравнению с допандемийным периодом 2019 года. "Виктория Абрамченко поручила регионам продолжить работу по увеличению ярмарок и упрощению доступа ЛПХ (личных подсобных хозяйств - ред.) и фермеров на эти площадки", - добавляет пресс-служба заместителя председателя правительства.
https://ria.ru/20210824/tseny-1746965648.html
https://ria.ru/20210817/agrarii-1746104434.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156393/00/1563930027_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_2ac3ca625ac9eaf844ec1d2ec7a9eaef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток, виктория абрамченко, россия
Абрамченко поручила изучить вопрос снижения срока окупаемости овощехранилищ
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила изучить меры для снижения срока окупаемости овощехранилищ
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
поручила проработать меры господдержки для увеличения возмещения затрат в целях сокращения сроков окупаемости строительства овощехранилищ в России
, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства по итогам совещания с субъектами РФ, посвящённого обеспечению доступности овощной продукции.
"Необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей. Минсельхоз
России по поручению вице-премьера проработает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища", - сообщает пресс-служба Абрамченко. На совещании также обсуждались вопросы самообеспеченности овощной продукцией на Дальнем Востоке
.
Вице-премьер напомнила, что для сдерживания роста цен на овощи в Дальневосточном федеральном округе правительство приняло решение о субсидировании железнодорожного тарифа для перевозки овощной продукции из регионов Сибири и Урала на Дальний Восток. Абрамченко также отметила, что необходимо предусмотреть системные меры эффективного планирования посевных площадей и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных земель.
"Одним из важных факторов эффективного ведения сельского хозяйства должна быть оценка рисков появления различных природных катаклизмов, например, паводков. Регионам вместе с Минсельхозом нужно планировать посевную с учетом уже "традиционных" зон подтоплений, чтобы ежегодно не терять урожай и не подвергать риску объекты экономики", - сказала вице-премьер, слова которой приводятся в сообщении.
Вице-премьер поручила завершить внесение зон затопления и подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и планировать посевные площади, обходя рисковые зоны, вовлекая в оборот новые сельхозземли. Кроме того, на совещании была затронута тема обеспечения доступа сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли.
В сообщении указывается, что в настоящее время общее количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% и достигло 10,5 тысячи мест по сравнению с допандемийным периодом 2019 года. "Виктория Абрамченко поручила регионам продолжить работу по увеличению ярмарок и упрощению доступа ЛПХ (личных подсобных хозяйств - ред.) и фермеров на эти площадки", - добавляет пресс-служба заместителя председателя правительства.