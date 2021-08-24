https://ria.ru/20210824/ekonomika-1746966427.html

Абрамченко поручила изучить вопрос снижения срока окупаемости овощехранилищ

Абрамченко поручила изучить вопрос снижения срока окупаемости овощехранилищ - РИА Новости, 24.08.2021

Абрамченко поручила изучить вопрос снижения срока окупаемости овощехранилищ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать меры господдержки для увеличения возмещения затрат в целях сокращения сроков окупаемости строительства... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:18

2021-08-24T08:18

2021-08-24T08:18

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальний восток

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать меры господдержки для увеличения возмещения затрат в целях сокращения сроков окупаемости строительства овощехранилищ в России, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства по итогам совещания с субъектами РФ, посвящённого обеспечению доступности овощной продукции."Необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей. Минсельхоз России по поручению вице-премьера проработает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища", - сообщает пресс-служба Абрамченко. На совещании также обсуждались вопросы самообеспеченности овощной продукцией на Дальнем Востоке.Вице-премьер напомнила, что для сдерживания роста цен на овощи в Дальневосточном федеральном округе правительство приняло решение о субсидировании железнодорожного тарифа для перевозки овощной продукции из регионов Сибири и Урала на Дальний Восток. Абрамченко также отметила, что необходимо предусмотреть системные меры эффективного планирования посевных площадей и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных земель.Вице-премьер поручила завершить внесение зон затопления и подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и планировать посевные площади, обходя рисковые зоны, вовлекая в оборот новые сельхозземли. Кроме того, на совещании была затронута тема обеспечения доступа сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли.В сообщении указывается, что в настоящее время общее количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% и достигло 10,5 тысячи мест по сравнению с допандемийным периодом 2019 года. "Виктория Абрамченко поручила регионам продолжить работу по увеличению ярмарок и упрощению доступа ЛПХ (личных подсобных хозяйств - ред.) и фермеров на эти площадки", - добавляет пресс-служба заместителя председателя правительства.

https://ria.ru/20210824/tseny-1746965648.html

https://ria.ru/20210817/agrarii-1746104434.html

дальний восток

россия

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток, виктория абрамченко, россия