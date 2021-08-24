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Религия
https://ria.ru/20210824/dukhovenstvo-1746933835.html
Духовенство и эксперты обсудят вопросы развития искусственного интеллекта
Духовенство и эксперты обсудят вопросы развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.08.2021
Духовенство и эксперты обсудят вопросы развития искусственного интеллекта
Духовенство Русской православной церкви и светские эксперты из России и Германии обсудят перспективы и риски развития интеллектуальных компьютерных систем на... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T00:00
2021-08-24T00:00
религия
ватикан
сальвадор
александр волков (политик)
александр абрамов
санкт-петербургский государственный университет
московская духовная академия
госдума рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Духовенство Русской православной церкви и светские эксперты из России и Германии обсудят перспективы и риски развития интеллектуальных компьютерных систем на международном круглом столе "Искусственный интеллект и христианская этика", который откроется во вторник в Петропавловске-Камчатском, сообщили РИА Новости организаторы."Вилка""Искусственный интеллект возник в том контексте, который на протяжении веков создавался христианской наукой, и поэтому Церкви не пристало бояться этого технического достижения. Это предмет человеческого творчества, которое благословлено Богом. Но вместе с тем, любое дело рук человеческих может быть использовано во зло и во благо. От вилки, которой можно выколоть глаз, до ядерной энергии, возможности и риски даваемые которой равновелики", - сказал РИА Новости один из организаторов форума, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Церковь, по его словам, призвана стать одним из важных участников дискуссии о рисках и возможностях искусственного интеллекта, в том числе потому, что "для христианского сознания чужда идеализация любого творения". "Искусственный интеллект, как и любые технические достижения, не должен занять место непререкаемого, защищенного от критического взгляда, идола. Если он это место займет, то в ту же минуту превратится из инструмента, который служит, в инструмент, которому служат. А это угроза свободе и достоинству человека", - предостерег представитель РПЦ.Он отметил, что конференция на Камчатке – это только начало большой дискуссии. "Современный технический прогресс так стремителен, что нередко скорость общественной и экспертной дискуссии за ним не поспевает… Но фундаментальные изменения в человеческом социуме, которые могут быть связаны с искусственным интеллектом, нужно обсуждать до того, как они произойдут", - убежден Кипшидзе."Кому какое право""Евангельский взгляд на "хорошие" и "плохие" технологии" в качестве импульсного доклада на форуме представит епископ Переславский и Угличский Феоктист. О подходах Ватикана, межгосударственных и неправительственных организаций к искусственному интеллекту расскажет представитель Синодальной комиссии по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. А председатель Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков ответит на вопросы, "кто вам дал право" и "какое дело Церкви до развития технологий".Стратегию Германии в области искусственного интеллекта изложит координатор проектов Фонда Конрада Аденауэра Леонардо Сальвадор. Координирующий проект Германо-Российской цифровой инициативы Константин Храпов посвятит свое выступление этическим вопросам искусственного интеллекта "в контексте светской этики".Медиа, экономика и личностьЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева выступит с докладом на тему "Искусственный интеллект и медиапотребление: практика, тенденции, этические вызовы". Риски и возможности искусственного интеллекта в экономике и госуправлении осветит замдиректора Северо-Кавказского института – филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Наталья Киселева. А руководитель проекта "Искусственный интеллект" Национальной технологической инициативы, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологии Надежда Сурова расскажет об искусственном интеллекте как о "глобальной технологии развития человечества".Тему "второй квантовой революции и богословского взгляда на проблему реальности" затронет директор Научно-богословского центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, физик и протоиерей Кирилл Копейкин. Преподаватель Московской духовной академии диакон Димитрий Серов рассмотрит искусственный интеллект "в контексте христианского понятия личности".Дискуссии об искусственном интеллекте и христианстве продлятся в Петропавловске-Камчатском до 26 августа. Организаторами круглого стола выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Фонд Конрада Аденауэра и АНО "Национальная технологическая инициатива".
https://ria.ru/20210701/bolnitsa-1739444075.html
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ватикан, сальвадор, александр волков (политик), александр абрамов, санкт-петербургский государственный университет, московская духовная академия, госдума рф, наталья киселева, россия, религия
00:00 24.08.2021
 

Духовенство и эксперты обсудят вопросы развития искусственного интеллекта

© Depositphotos / WavebreakmediaПрикосновение мужской и искусственной рук
Прикосновение мужской и искусственной рук - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Духовенство Русской православной церкви и светские эксперты из России и Германии обсудят перспективы и риски развития интеллектуальных компьютерных систем на международном круглом столе "Искусственный интеллект и христианская этика", который откроется во вторник в Петропавловске-Камчатском, сообщили РИА Новости организаторы.

"Вилка"

"Искусственный интеллект возник в том контексте, который на протяжении веков создавался христианской наукой, и поэтому Церкви не пристало бояться этого технического достижения. Это предмет человеческого творчества, которое благословлено Богом. Но вместе с тем, любое дело рук человеческих может быть использовано во зло и во благо. От вилки, которой можно выколоть глаз, до ядерной энергии, возможности и риски даваемые которой равновелики", - сказал РИА Новости один из организаторов форума, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Церковь, по его словам, призвана стать одним из важных участников дискуссии о рисках и возможностях искусственного интеллекта, в том числе потому, что "для христианского сознания чужда идеализация любого творения". "Искусственный интеллект, как и любые технические достижения, не должен занять место непререкаемого, защищенного от критического взгляда, идола. Если он это место займет, то в ту же минуту превратится из инструмента, который служит, в инструмент, которому служат. А это угроза свободе и достоинству человека", - предостерег представитель РПЦ.

Он отметил, что конференция на Камчатке – это только начало большой дискуссии. "Современный технический прогресс так стремителен, что нередко скорость общественной и экспертной дискуссии за ним не поспевает… Но фундаментальные изменения в человеческом социуме, которые могут быть связаны с искусственным интеллектом, нужно обсуждать до того, как они произойдут", - убежден Кипшидзе.

"Кому какое право"

"Евангельский взгляд на "хорошие" и "плохие" технологии" в качестве импульсного доклада на форуме представит епископ Переславский и Угличский Феоктист. О подходах Ватикана, межгосударственных и неправительственных организаций к искусственному интеллекту расскажет представитель Синодальной комиссии по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. А председатель Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков ответит на вопросы, "кто вам дал право" и "какое дело Церкви до развития технологий".
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Медиа, экономика и личность

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева выступит с докладом на тему "Искусственный интеллект и медиапотребление: практика, тенденции, этические вызовы". Риски и возможности искусственного интеллекта в экономике и госуправлении осветит замдиректора Северо-Кавказского института – филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Наталья Киселева. А руководитель проекта "Искусственный интеллект" Национальной технологической инициативы, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологии Надежда Сурова расскажет об искусственном интеллекте как о "глобальной технологии развития человечества".
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Дискуссии об искусственном интеллекте и христианстве продлятся в Петропавловске-Камчатском до 26 августа. Организаторами круглого стола выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Фонд Конрада Аденауэра и АНО "Национальная технологическая инициатива".
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