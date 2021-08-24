https://ria.ru/20210824/devochka-1747024930.html

Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти

Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти - РИА Новости, 24.08.2021

Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения на дне 150-метровой пропасти в горах в Черекском районе республики тела 14-летней РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:22

2021-08-24T14:22

2021-08-24T14:22

происшествия

черекский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

НАЛЬЧИК, 24 авг – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения на дне 150-метровой пропасти в горах в Черекском районе республики тела 14-летней девочки, которая ушла из дома два дня назад и пропала, сообщает региональное СУ СК РФ."По данным следствия, 22 августа несовершеннолетняя 2007 года рождения, никому не сообщив о своих намерениях, без наличия объективных на то причин, покинула место своего жительства в поселке Кашхатау", - говорится в сообщении.Отмечается, что родители и родственники пропавшей пытались найти ее самостоятельно, но поиски не дали результата.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210821/video-1746646395.html

https://ria.ru/20210821/ivanovo-1746699061.html

черекский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, черекский район, следственный комитет россии (ск рф), россия