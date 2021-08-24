Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
Тело пропавшей два дня назад в КБР четырнадцатилетней девочки нашли на дне 150-метровой пропасти
НАЛЬЧИК, 24 авг – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения на дне 150-метровой пропасти в горах в Черекском районе республики тела 14-летней девочки, которая ушла из дома два дня назад и пропала, сообщает региональное СУ СК РФ.
"По данным следствия, 22 августа несовершеннолетняя 2007 года рождения, никому не сообщив о своих намерениях, без наличия объективных на то причин, покинула место своего жительства в поселке Кашхатау", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители и родственники пропавшей пытались найти ее самостоятельно, но поиски не дали результата.
"Организованными следственными мероприятиями было установлено, что девочка могла находиться неподалеку от тоннеля автодороги, ведущей к селению Верхняя Балкария в горной части Черекского района. В ходе осмотра местности 24 августа тело несовершеннолетней обнаружили в пропасти глубиной около 150 метров", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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