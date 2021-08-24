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Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти - РИА Новости, 24.08.2021
Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения на дне 150-метровой пропасти в горах в Черекском районе республики тела 14-летней РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:22
2021-08-24T14:22
происшествия
черекский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НАЛЬЧИК, 24 авг – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения на дне 150-метровой пропасти в горах в Черекском районе республики тела 14-летней девочки, которая ушла из дома два дня назад и пропала, сообщает региональное СУ СК РФ."По данным следствия, 22 августа несовершеннолетняя 2007 года рождения, никому не сообщив о своих намерениях, без наличия объективных на то причин, покинула место своего жительства в поселке Кашхатау", - говорится в сообщении.Отмечается, что родители и родственники пропавшей пытались найти ее самостоятельно, но поиски не дали результата.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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черекский район
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происшествия, черекский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:22 24.08.2021
 
Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти

Тело пропавшей два дня назад в КБР четырнадцатилетней девочки нашли на дне 150-метровой пропасти

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 24 авг – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обнаружения на дне 150-метровой пропасти в горах в Черекском районе республики тела 14-летней девочки, которая ушла из дома два дня назад и пропала, сообщает региональное СУ СК РФ.
"По данным следствия, 22 августа несовершеннолетняя 2007 года рождения, никому не сообщив о своих намерениях, без наличия объективных на то причин, покинула место своего жительства в поселке Кашхатау", - говорится в сообщении.
Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
21 августа, 02:41Хорошие новости
Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
Отмечается, что родители и родственники пропавшей пытались найти ее самостоятельно, но поиски не дали результата.
"Организованными следственными мероприятиями было установлено, что девочка могла находиться неподалеку от тоннеля автодороги, ведущей к селению Верхняя Балкария в горной части Черекского района. В ходе осмотра местности 24 августа тело несовершеннолетней обнаружили в пропасти глубиной около 150 метров", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:18
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли
 
ПроисшествияЧерекский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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