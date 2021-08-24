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Росприроднадзор призвал участвовать в конкурсе "Экология - дело каждого"
Росприроднадзор призвал участвовать в конкурсе "Экология - дело каждого" - РИА Новости, 24.08.2021
Росприроднадзор призвал участвовать в конкурсе "Экология - дело каждого"
Тысячи работ со всей России поступили на молодёжный конкурс "Экология - дело каждого", но из Красноярского края, Чечни и еще ряда регионов не пришло ни одной... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T21:07
2021-08-24T21:42
общество
италия
новгородская область
франция
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тысячи работ со всей России поступили на молодёжный конкурс "Экология - дело каждого", но из Красноярского края, Чечни и еще ряда регионов не пришло ни одной работы, глава Росприроднадзора Светлана Радионова просит власти всех субъектов рассказать детям о конкурсе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Я хочу просить Красноярский край включиться в эту работу, почему-то оказалось, что там дети об этом не говорят. Я в это не верю… Есть несколько субъектов, где экологическая проблема у взрослых очень большая, но почему-то нет детских работ, нет увлечения школы, нет отклика. Я не верю в то, что там какие-то другие дети… Прошу все регионы, где дети хотели бы выразить свою позицию, но они об этом не знают, вы им рассказали о том, что премия существует… Могу четко сказать, экология - вне политики. Я могу четко сказать, мы - люди взрослые - все равно влияем на детей и на то, как проходит наше время, как проходит их время, где взрослые вовлечены, мы получаем очень много работ с этого региона", - сказала Радионова на пресс-конференции во всероссийском детском центре "Орлёнок".По данным Росприроднадзора, в рамках премии в Красноярский край дополнительно было отправлено свыше 720 писем, 100 из них в лагеря и учреждения дополнительного образования и порядка 70 писем в управления образования по районам региона. Было сделано свыше 600 звонков. По состоянию на август ни одной работы из региона не было получено. Пришло только шесть работ из "Орлёнка" от детей, которые в этот момент отдыхали в лагере.Как отметила глава Росприроднадзора, в пятёрке лидеров по числу поданных заявок от детей на премию - Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская и Новосибирская области. Всего на премию "Экология - дело каждого" подано около 3 тысяч заявок из 78 регионов России и 16 стран мира, таких как Перу, Франция, Италия, Бельгия, ОАЭ и другие.Большую активность по подаче заявок делают дети из всероссийского детского центра "Орлёнок".По словам Радионовой, кроме Красноярского края, ни одной работы не пришло из Чечни, Ингушетии, Калмыкии Еврейской автономной области, Чукотки и Ненецкого автономного округа и Новгородской области.В Росприроднадзоре также рассказали, что дети одной из школ Москвы прислали больше десятка работ на экотематику, как оказалось, ребята являются обладателями собственной запатентованной методики бабочкотерапии. В пресс-службе также отметили, что у них обрушился мессенджер от сообщений на испанском языке и вопросов по участию в конкурсе. Со ссылкой на амбассадора премии Росприроднадзора в Латинской Америке Мигеля де ла Круз Сальседо сообщается, что на конкурс в скором времени должны поступить работы из Панамы, Эквадора, Колумбии, Боливии, Мексики, Венесуэлы, Кубы и Гватемалы."Регионы, континенты - разные, а проблема везде одна. Например, ребенок из Перу сделал анимацию о том, насколько агрессивно человек вторгается в природу. Ему, маленькому уже хватает понимания, что так делать не стоит, и нам это видится неплохой тенденцией", - сообщила Радионова журналистам.Заявки на участие в проекте принимаются до 1 октября, итоги конкурса подведут в Москве 24 ноября. Победителей и лауреатов ждут ценные призы - гаджеты, сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. Авторы лучших работ отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр "Орлёнок" под Туапсе.
https://ria.ru/20210514/nefterazlivy-1732380127.html
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общество, италия, новгородская область, франция, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия
21:07 24.08.2021 (обновлено: 21:42 24.08.2021)
 
Росприроднадзор призвал участвовать в конкурсе "Экология - дело каждого"

Глава Росприроднадзора Радионова призвала рассказать детям о конкурсе "Экология - дело каждого"

© Фото предоставлено пресс-службойГлава Росприроднадзора Светлана Радионова
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото предоставлено пресс-службой
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тысячи работ со всей России поступили на молодёжный конкурс "Экология - дело каждого", но из Красноярского края, Чечни и еще ряда регионов не пришло ни одной работы, глава Росприроднадзора Светлана Радионова просит власти всех субъектов рассказать детям о конкурсе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Я хочу просить Красноярский край включиться в эту работу, почему-то оказалось, что там дети об этом не говорят. Я в это не верю… Есть несколько субъектов, где экологическая проблема у взрослых очень большая, но почему-то нет детских работ, нет увлечения школы, нет отклика. Я не верю в то, что там какие-то другие дети… Прошу все регионы, где дети хотели бы выразить свою позицию, но они об этом не знают, вы им рассказали о том, что премия существует… Могу четко сказать, экология - вне политики. Я могу четко сказать, мы - люди взрослые - все равно влияем на детей и на то, как проходит наше время, как проходит их время, где взрослые вовлечены, мы получаем очень много работ с этого региона", - сказала Радионова на пресс-конференции во всероссийском детском центре "Орлёнок".
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По данным Росприроднадзора, в рамках премии в Красноярский край дополнительно было отправлено свыше 720 писем, 100 из них в лагеря и учреждения дополнительного образования и порядка 70 писем в управления образования по районам региона. Было сделано свыше 600 звонков. По состоянию на август ни одной работы из региона не было получено. Пришло только шесть работ из "Орлёнка" от детей, которые в этот момент отдыхали в лагере.
Как отметила глава Росприроднадзора, в пятёрке лидеров по числу поданных заявок от детей на премию - Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская и Новосибирская области. Всего на премию "Экология - дело каждого" подано около 3 тысяч заявок из 78 регионов России и 16 стран мира, таких как Перу, Франция, Италия, Бельгия, ОАЭ и другие.
Большую активность по подаче заявок делают дети из всероссийского детского центра "Орлёнок".
По словам Радионовой, кроме Красноярского края, ни одной работы не пришло из Чечни, Ингушетии, Калмыкии Еврейской автономной области, Чукотки и Ненецкого автономного округа и Новгородской области.
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В Росприроднадзоре также рассказали, что дети одной из школ Москвы прислали больше десятка работ на экотематику, как оказалось, ребята являются обладателями собственной запатентованной методики бабочкотерапии. В пресс-службе также отметили, что у них обрушился мессенджер от сообщений на испанском языке и вопросов по участию в конкурсе. Со ссылкой на амбассадора премии Росприроднадзора в Латинской Америке Мигеля де ла Круз Сальседо сообщается, что на конкурс в скором времени должны поступить работы из Панамы, Эквадора, Колумбии, Боливии, Мексики, Венесуэлы, Кубы и Гватемалы.
"Регионы, континенты - разные, а проблема везде одна. Например, ребенок из Перу сделал анимацию о том, насколько агрессивно человек вторгается в природу. Ему, маленькому уже хватает понимания, что так делать не стоит, и нам это видится неплохой тенденцией", - сообщила Радионова журналистам.
Заявки на участие в проекте принимаются до 1 октября, итоги конкурса подведут в Москве 24 ноября. Победителей и лауреатов ждут ценные призы - гаджеты, сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. Авторы лучших работ отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр "Орлёнок" под Туапсе.
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