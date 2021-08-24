https://ria.ru/20210824/deti-1746997342.html

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени - РИА Новости, 24.08.2021

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени

Следственный комитет расследует дело о пропаже еще восьми детей в Тюмени, где недавно нашли убитой девочку, ситуацию лично контролирует глава ведомства... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:59

2021-08-24T11:59

2021-08-24T14:25

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

россия

тюменская область

александр бастрыкин

светлана петренко

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет расследует дело о пропаже еще восьми детей в Тюмени, где недавно нашли убитой девочку, ситуацию лично контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, Бастрыкин потребовал от следователей провести тщательный анализ всех материалов СМИ по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Тела некоторых из них находили ранее с признаками насильственной смерти. Последний из этих случаев произошел в конце июня. Восьмилетняя девочка вышла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Живой ее найти не удалось.Месяц спустя тело ребенка обнаружили на берегу озера Оброчное, в двух километрах от ее дома. В СК рассказали, что останки были завернуты в пакет. Причину и время смерти установят эксперты.Заведено уголовное дело по статье "Убийство", расследованием занимается Главное управление Следственного комитета.

https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html

тюмень

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия, тюменская область, александр бастрыкин, светлана петренко, убийство девочки в тюмени