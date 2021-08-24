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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени - РИА Новости, 24.08.2021
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени
Следственный комитет расследует дело о пропаже еще восьми детей в Тюмени, где недавно нашли убитой девочку, ситуацию лично контролирует глава ведомства... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:59
2021-08-24T14:25
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
россия
тюменская область
александр бастрыкин
светлана петренко
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет расследует дело о пропаже еще восьми детей в Тюмени, где недавно нашли убитой девочку, ситуацию лично контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, Бастрыкин потребовал от следователей провести тщательный анализ всех материалов СМИ по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Тела некоторых из них находили ранее с признаками насильственной смерти. Последний из этих случаев произошел в конце июня. Восьмилетняя девочка вышла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Живой ее найти не удалось.Месяц спустя тело ребенка обнаружили на берегу озера Оброчное, в двух километрах от ее дома. В СК рассказали, что останки были завернуты в пакет. Причину и время смерти установят эксперты.Заведено уголовное дело по статье "Убийство", расследованием занимается Главное управление Следственного комитета.
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тюмень
россия
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия, тюменская область, александр бастрыкин, светлана петренко, убийство девочки в тюмени
11:59 24.08.2021 (обновлено: 14:25 24.08.2021)
 
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени

Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела об исчезновении восьми детей в Тюмени

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет расследует дело о пропаже еще восьми детей в Тюмени, где недавно нашли убитой девочку, ситуацию лично контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, Бастрыкин потребовал от следователей провести тщательный анализ всех материалов СМИ по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Тела некоторых из них находили ранее с признаками насильственной смерти.
Последний из этих случаев произошел в конце июня. Восьмилетняя девочка вышла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Живой ее найти не удалось.
Месяц спустя тело ребенка обнаружили на берегу озера Оброчное, в двух километрах от ее дома. В СК рассказали, что останки были завернуты в пакет. Причину и время смерти установят эксперты.
Заведено уголовное дело по статье "Убийство", расследованием занимается Главное управление Следственного комитета.
Цветы у дома погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 05:40
Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
 
ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияТюменская областьАлександр БастрыкинСветлана ПетренкоУбийство девочки в Тюмени
 
 
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