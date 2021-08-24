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Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН - РИА Новости, 24.08.2021
Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й генассамблее ООН, соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:51
2021-08-24T14:58
в мире
оон
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
григорий карасин
госдума рф
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й генассамблее ООН, соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. - министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", - говорится в документе.Кроме того, в делегацию, в частности, вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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в мире, оон, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, григорий карасин, госдума рф, василий небензя, леонид слуцкий (политик)
14:51 24.08.2021 (обновлено: 14:58 24.08.2021)
 
Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН

Указ президента Путина: глава МИД Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й генассамблее ООН, соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. - министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", - говорится в документе.
Кроме того, в делегацию, в частности, вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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В миреООНВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияГригорий КарасинГосдума РФВасилий НебензяЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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