https://ria.ru/20210824/delegatsiya-1747032111.html

Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН

Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН - РИА Новости, 24.08.2021

Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й генассамблее ООН, соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:51

2021-08-24T14:51

2021-08-24T14:58

в мире

оон

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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григорий карасин

госдума рф

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й генассамблее ООН, соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. - министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", - говорится в документе.Кроме того, в делегацию, в частности, вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

https://ria.ru/20210823/davlenie-1746908471.html

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в мире, оон, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, григорий карасин, госдума рф, василий небензя, леонид слуцкий (политик)