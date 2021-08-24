https://ria.ru/20210824/delegatsiya-1747032111.html
Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН - РИА Новости, 24.08.2021
Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й генассамблее ООН, соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:51
2021-08-24T14:51
2021-08-24T14:58
в мире
оон
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
григорий карасин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746344794_0:104:2596:1564_1920x0_80_0_0_d6e5b096523ddf7d58853b884b0bb8ae.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й генассамблее ООН, соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. - министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", - говорится в документе.Кроме того, в делегацию, в частности, вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
https://ria.ru/20210823/davlenie-1746908471.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746344794_141:0:2402:1696_1920x0_80_0_0_726d607704fcaa75ce3d009da4aac025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, григорий карасин, госдума рф, василий небензя, леонид слуцкий (политик)
14:51 24.08.2021 (обновлено: 14:58 24.08.2021)
Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
Указ президента Путина: глава МИД Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН