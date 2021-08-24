Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/debaty-1746955580.html
В России начинается трансляция предвыборных дебатов на телевидении и радио
В России начинается трансляция предвыборных дебатов на телевидении и радио - РИА Новости, 24.08.2021
В России начинается трансляция предвыборных дебатов на телевидении и радио
На теле- и радиоканалах начинается трансляция предвыборных дебатов партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы, следует из графика, утвержденного ЦИК... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T00:21
2021-08-24T00:21
политика
госдума рф
цик рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745903029_0:157:3078:1888_1920x0_80_0_0_a15c2f14a5f0923b3da36fc735f98177.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На теле- и радиоканалах начинается трансляция предвыборных дебатов партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы, следует из графика, утвержденного ЦИК России.Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина пояснила, что согласно законодательству на каждую партию теле- и радиоканалы выделяют по часу бесплатного эфирного времени в рабочие дни. Таким образом, на каждом канале вещания зарезервировано 14 часов бесплатного эфирного времени, большая часть из которых отводится для агитационных роликов партий. Не менее половины эфирного времени займут дебаты.С помощью жеребьевки 14 партий, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов, поделили между собой предоставляемое бесплатно эфирное время в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести FM".Как следует из графика распределения эфирного времени, утвержденного ранее на заседании ЦИК, трансляция дебатов начнется на Первом канале с 7.00 24 августа. По результатам жеребьевки, в выпуске примут участие четыре партии: ЛДПР, РПСС, Партия роста и "Новые люди".Кроме того, во вторник дебаты с участие ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ можно буде услышать на радио "Маяк" с 13.00 до 14.00, а дебаты "Коммунистов России", РПСС и "Зеленой альтернативы" - на радио "Вести FM" с 14.00 до 15.00.Представители телеканалов ранее озвучили в ЦИК свои планы по предвыборным дебатам и роликам. Так, ВГТРК планирует транслировать их с 23 августа до 17 сентября по будням в эфире "России 1" и "России 24", "Радио России", "Маяке" и "Вести FM". Эфир партиям для агитации будет предоставлен и в каждом регионе. На "России 1" дебаты будет вести Владимир Соловьев, на "России 24" - Дмитрий Щугорев.Первый канал начнет размещать агитационные ролики с 21 августа, дебаты стартуют с 24-го, ведущим станет Анатолий Кузичев.На ТВЦ размещение роликов начнется с 23 августа, дебаты - с 30 августа. ОТР начнет показывать дебаты с 30 августа, они продлятся по 16 сентября, ведущий - Дмитрий Лысков.Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что направила письма во все крупнейшие организации телерадиовещания с просьбой обеспечить соблюдение принципов равенства участников избирательного процесса и иных требований законодательства при освещении их деятельности.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
https://ria.ru/20210823/vybory-1746911605.html
https://ria.ru/20210823/vybory-1746889014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745903029_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_96aedb68bf061f4b5ff395587dd1503c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, цик рф, россия
00:21 24.08.2021
 
В России начинается трансляция предвыборных дебатов на телевидении и радио

В России начинается трансляция на телевидении и радио дебатов партий, избирающихся в Госдуму

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На теле- и радиоканалах начинается трансляция предвыборных дебатов партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы, следует из графика, утвержденного ЦИК России.
Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина пояснила, что согласно законодательству на каждую партию теле- и радиоканалы выделяют по часу бесплатного эфирного времени в рабочие дни. Таким образом, на каждом канале вещания зарезервировано 14 часов бесплатного эфирного времени, большая часть из которых отводится для агитационных роликов партий. Не менее половины эфирного времени займут дебаты.
С помощью жеребьевки 14 партий, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов, поделили между собой предоставляемое бесплатно эфирное время в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести FM".
Как следует из графика распределения эфирного времени, утвержденного ранее на заседании ЦИК, трансляция дебатов начнется на Первом канале с 7.00 24 августа. По результатам жеребьевки, в выпуске примут участие четыре партии: ЛДПР, РПСС, Партия роста и "Новые люди".
Ситуационный центр Единой России по мониторингу хода голосования - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 17:18
Глава ВЦИОМ оценил точность экзитполов
Кроме того, во вторник дебаты с участие ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ можно буде услышать на радио "Маяк" с 13.00 до 14.00, а дебаты "Коммунистов России", РПСС и "Зеленой альтернативы" - на радио "Вести FM" с 14.00 до 15.00.
Представители телеканалов ранее озвучили в ЦИК свои планы по предвыборным дебатам и роликам. Так, ВГТРК планирует транслировать их с 23 августа до 17 сентября по будням в эфире "России 1" и "России 24", "Радио России", "Маяке" и "Вести FM". Эфир партиям для агитации будет предоставлен и в каждом регионе. На "России 1" дебаты будет вести Владимир Соловьев, на "России 24" - Дмитрий Щугорев.
Первый канал начнет размещать агитационные ролики с 21 августа, дебаты стартуют с 24-го, ведущим станет Анатолий Кузичев.
На ТВЦ размещение роликов начнется с 23 августа, дебаты - с 30 августа. ОТР начнет показывать дебаты с 30 августа, они продлятся по 16 сентября, ведущий - Дмитрий Лысков.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 15:32
ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что направила письма во все крупнейшие организации телерадиовещания с просьбой обеспечить соблюдение принципов равенства участников избирательного процесса и иных требований законодательства при освещении их деятельности.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
 
ПолитикаГосдума РФЦИК РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
14:18В районе Приморья ввели режим ЧС
14:14"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
14:14В Киеве мужчина пытался совершить суицид во время парада, сообщают СМИ
14:14Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года
13:58Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника
13:57СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы
13:53Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
13:51Лукашенко обеспокоен отъездом белорусской молодежи за рубеж
13:50Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса
Лента новостейМолния