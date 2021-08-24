https://ria.ru/20210824/debaty-1746955580.html

В России начинается трансляция предвыборных дебатов на телевидении и радио

В России начинается трансляция предвыборных дебатов на телевидении и радио - РИА Новости, 24.08.2021

В России начинается трансляция предвыборных дебатов на телевидении и радио

На теле- и радиоканалах начинается трансляция предвыборных дебатов партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы, следует из графика, утвержденного ЦИК... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T00:21

2021-08-24T00:21

2021-08-24T00:21

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На теле- и радиоканалах начинается трансляция предвыборных дебатов партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы, следует из графика, утвержденного ЦИК России.Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина пояснила, что согласно законодательству на каждую партию теле- и радиоканалы выделяют по часу бесплатного эфирного времени в рабочие дни. Таким образом, на каждом канале вещания зарезервировано 14 часов бесплатного эфирного времени, большая часть из которых отводится для агитационных роликов партий. Не менее половины эфирного времени займут дебаты.С помощью жеребьевки 14 партий, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов, поделили между собой предоставляемое бесплатно эфирное время в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести FM".Как следует из графика распределения эфирного времени, утвержденного ранее на заседании ЦИК, трансляция дебатов начнется на Первом канале с 7.00 24 августа. По результатам жеребьевки, в выпуске примут участие четыре партии: ЛДПР, РПСС, Партия роста и "Новые люди".Кроме того, во вторник дебаты с участие ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ можно буде услышать на радио "Маяк" с 13.00 до 14.00, а дебаты "Коммунистов России", РПСС и "Зеленой альтернативы" - на радио "Вести FM" с 14.00 до 15.00.Представители телеканалов ранее озвучили в ЦИК свои планы по предвыборным дебатам и роликам. Так, ВГТРК планирует транслировать их с 23 августа до 17 сентября по будням в эфире "России 1" и "России 24", "Радио России", "Маяке" и "Вести FM". Эфир партиям для агитации будет предоставлен и в каждом регионе. На "России 1" дебаты будет вести Владимир Соловьев, на "России 24" - Дмитрий Щугорев.Первый канал начнет размещать агитационные ролики с 21 августа, дебаты стартуют с 24-го, ведущим станет Анатолий Кузичев.На ТВЦ размещение роликов начнется с 23 августа, дебаты - с 30 августа. ОТР начнет показывать дебаты с 30 августа, они продлятся по 16 сентября, ведущий - Дмитрий Лысков.Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что направила письма во все крупнейшие организации телерадиовещания с просьбой обеспечить соблюдение принципов равенства участников избирательного процесса и иных требований законодательства при освещении их деятельности.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

https://ria.ru/20210823/vybory-1746911605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, госдума рф, цик рф, россия