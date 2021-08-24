https://ria.ru/20210824/dagestan-1747015616.html

МЧС сообщило о пяти пропавших из-за селя в Дагестане людях

МЧС сообщило о пяти пропавших из-за селя в Дагестане людях - РИА Новости, 24.08.2021

МЧС сообщило о пяти пропавших из-за селя в Дагестане людях

Пять человек ищут после схода селя в двух районах Дагестана после трех чрезвычайных ситуаций, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:25

2021-08-24T13:25

2021-08-24T13:25

происшествия

левашинский район

гунибский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747013598_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8f79ceb045062f3513b0adfc4d8379d7.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек ищут после схода селя в двух районах Дагестана после трех чрезвычайных ситуаций, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Дагестану Сулейман Рамазанов.В ночь на вторник сообщалось, что из-за поднятия уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий."В Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и 2 пропали без вести. Спасателями Шамильской и Унцукульской ПСС и местным населением люди были эвакуированы. С 05:30 сегодня спасатели и сотрудники районной полиции приступили к поискам пропавших. В населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились 2 человека (мать 1969 и сын 2001 г.р.) в направлении реки Казикумухское Койсу. В 06:20 спасатели Махачкалинской БПСС и местное население приступили к поискам людей. В населенном пункте Левашинского района селевым потоком унесло грузовую Газель, в котором находился мужчина. Автомобиль найден в 300 метрах от моста в с. Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу. С 06:45 спасатели Центрального отряда и местное население приступили к поискам водителя", - сообщил Рамазанов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.Ранее в Левашинском районе селевой поток повредил газопровод, без газа остались более 4,5 тысячи человек. Прокуратура Дагестана организовала проверку после информации о блокировании туристов в Карадахской теснине на территории Гунибского района.

https://ria.ru/20210823/sel-1746954120.html

левашинский район

гунибский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа. В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство из них уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом. 2021-08-24T13:25 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, левашинский район, гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия