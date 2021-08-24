https://ria.ru/20210824/dagestan-1746973980.html

Селевой поток в Дагестане унес "газель" с водителем

Селевой поток в Дагестане унес "газель" с водителем - РИА Новости, 24.08.2021

Селевой поток в Дагестане унес "газель" с водителем

Селевой поток в селе Куппа Левашинского района Дагестана унёс грузовую "Газель", в которой находился мужчина, его ищут, сообщает ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:48

2021-08-24T09:48

2021-08-24T11:51

происшествия

левашинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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МАХАЧКАЛА, 24 авг – РИА Новости. Селевой поток в селе Куппа Левашинского района Дагестана унёс грузовую "Газель", в которой находился мужчина, его ищут, сообщает ГУ МЧС по Дагестану.В понедельник в ведомстве проинформировали, что после кратковременного ливня селевые потоки в Левашинском районе унесли легковой автомобиль с двумя людьми, а в Карадахской теснине из-за повышения уровня воды в реке были заблокированы около 15 туристов - одного унесло водой, спасатели ведут его поиски, остальных удалось эвакуировать."В населенном пункте Куппа Левашинского района селевым потоком унесло грузовую "Газель", в которой находился мужчина 1969 года рождения. Автомобиль найден в 300 метрах от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу. С 06:45 спасатели и около 500 местных жителей приступили к поискам водителя", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210823/sel-1746954120.html

левашинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, левашинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм