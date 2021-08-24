https://ria.ru/20210824/dagestan-1746973980.html
Селевой поток в Дагестане унес "газель" с водителем
Селевой поток в Дагестане унес "газель" с водителем - РИА Новости, 24.08.2021
Селевой поток в Дагестане унес "газель" с водителем
Селевой поток в селе Куппа Левашинского района Дагестана унёс грузовую "Газель", в которой находился мужчина, его ищут, сообщает ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:48
2021-08-24T09:48
2021-08-24T11:51
происшествия
левашинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 24 авг – РИА Новости. Селевой поток в селе Куппа Левашинского района Дагестана унёс грузовую "Газель", в которой находился мужчина, его ищут, сообщает ГУ МЧС по Дагестану.В понедельник в ведомстве проинформировали, что после кратковременного ливня селевые потоки в Левашинском районе унесли легковой автомобиль с двумя людьми, а в Карадахской теснине из-за повышения уровня воды в реке были заблокированы около 15 туристов - одного унесло водой, спасатели ведут его поиски, остальных удалось эвакуировать."В населенном пункте Куппа Левашинского района селевым потоком унесло грузовую "Газель", в которой находился мужчина 1969 года рождения. Автомобиль найден в 300 метрах от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу. С 06:45 спасатели и около 500 местных жителей приступили к поискам водителя", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210823/sel-1746954120.html
левашинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, левашинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
09:48 24.08.2021 (обновлено: 11:51 24.08.2021)
Селевой поток в Дагестане унес "газель" с водителем
Селевой поток в селе Куппа Левашинского района Дагестана унес грузовую "газель" с водителем