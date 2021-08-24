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В районе Приморья ввели режим ЧС
В районе Приморья ввели режим ЧС - РИА Новости, 24.08.2021
В районе Приморья ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Артёмовском городском округе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает муниципалитет. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:18
2021-08-24T14:18
2021-08-24T14:18
происшествия
артёмовский городской округ
приморский край
чс
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Артёмовском городском округе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает муниципалитет."В Артёмовском городском округе введён режим чрезвычайной ситуации в связи с подтвержденными пробами африканской чумы свиней, которые были отобраны у павших свиней в селе Олений. В округе сформирована комиссия по изъятию, транспортировке и уничтожению всех свиней из угрожаемой зоны и продуктов убоя", - говорится в сообщении.Отмечается, что на выезде из села размещен дезбарьер с опилками, пропитанными дезинфицирующим средством, также развернут пост круглосуточного наблюдения.Ранее власти региона сообщали, что приморский поселок Шкотово стал пятым по счету, где введут карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Ранее его ввели в Партизанском, Михайловском, Кавалеровском и Хасанском районах.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html
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происшествия, артёмовский городской округ, приморский край, чс, россия
В районе Приморья ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Артёмовском городском округе Приморья из-за африканской чумы свиней
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости.
Режим ЧС введен в Артёмовском
городском округе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает муниципалитет.
"В Артёмовском городском округе введён режим чрезвычайной ситуации в связи с подтвержденными пробами африканской чумы свиней, которые были отобраны у павших свиней в селе Олений. В округе сформирована комиссия по изъятию, транспортировке и уничтожению всех свиней из угрожаемой зоны и продуктов убоя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на выезде из села размещен дезбарьер с опилками, пропитанными дезинфицирующим средством, также развернут пост круглосуточного наблюдения.
Ранее власти региона сообщали, что приморский поселок Шкотово стал пятым по счету, где введут карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Ранее его ввели в Партизанском, Михайловском, Кавалеровском и Хасанском районах
.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.