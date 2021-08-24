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Путин рассказал об образе будущего России
Путин рассказал об образе будущего России - РИА Новости, 24.08.2021
Путин рассказал об образе будущего России
Национальной идеей, образом будущего России должна стать большая крепкая семья, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:12
2021-08-24T18:12
2021-08-24T19:40
общество
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Национальной идеей, образом будущего России должна стать большая крепкая семья, заявил президент России Владимир Путин."Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей - по сути и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно", - сказал он на съезде "Единой России".
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общество, владимир путин, единая россия, россия
18:12 24.08.2021 (обновлено: 19:40 24.08.2021)
Путин рассказал об образе будущего России
Президент Путин: большая крепкая семья должна стать образом будущего России