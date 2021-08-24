https://ria.ru/20210824/bronetransporter-1746992039.html
На "Армии-2021" впервые показали арктическую версию БТ-3Ф
На "Армии-2021" впервые показали арктическую версию БТ-3Ф - РИА Новости, 24.08.2021
На "Армии-2021" впервые показали арктическую версию БТ-3Ф
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") впервые представил на военно-техническом форуме "Армия-2021" арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:36
2021-08-24T11:36
2021-08-24T11:59
новое оружие россии
безопасность
ростех
ми-26
высокоточные комплексы
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") впервые представил на военно-техническом форуме "Армия-2021" арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф, сообщили в пресс-службе госкорпорации."Арктический БТ-3Ф сохранил высокий уровень защищенности и мобильности и одновременно получил новые возможности для действий при температурах до минус 50 градусов. Машина оснащена двигателем мощностью 450 лошадиных сил с запасом хода в 600 километров, способна плавать, десантироваться с помощью тяжелых парашютных систем или перевозиться на внешней подвеске вертолета Ми-26", – сказал директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.Машина вооружена 12,7-мм автономным боевым модулем с интегрированным тепловизором и лазерным дальномером. Бронетранспортер предназначен для перевозки мотопехоты, специализированных подразделений, а также может выполнять роль тактического командного пункта и медицинской машины.Машина оснащена утепленным корпусом и независимой системой отопления, которая способна поддерживать плюсовую температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе. Кроме того, БТ-3Ф получила специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт, что значительно повысило проходимость машины.В зависимости от комплектации БТ-3Ф может перевозить, кроме экипажа, до 15 десантников, разместить дополнительное оборудование, например беспилотный комплекс, предназначенный для разведки и целеуказания.Бронетранспортер разработан специалистами АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ) и специалистами ПАО "Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы". Специализированный камуфляж машины создан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.
https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, ростех, ми-26, высокоточные комплексы, форум "армия — 2021"
11:36 24.08.2021 (обновлено: 11:59 24.08.2021)
На "Армии-2021" впервые показали арктическую версию БТ-3Ф
На "Армии-2021" впервые показали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф
КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости.
Холдинг "Высокоточные комплексы"
(входит в "Ростех") впервые представил на военно-техническом форуме "Армия-2021" арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Арктический БТ-3Ф сохранил высокий уровень защищенности и мобильности и одновременно получил новые возможности для действий при температурах до минус 50 градусов. Машина оснащена двигателем мощностью 450 лошадиных сил с запасом хода в 600 километров, способна плавать, десантироваться с помощью тяжелых парашютных систем или перевозиться на внешней подвеске вертолета Ми-26
", – сказал директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха
" Бекхан Оздоев.
Машина вооружена 12,7-мм автономным боевым модулем с интегрированным тепловизором и лазерным дальномером. Бронетранспортер предназначен для перевозки мотопехоты, специализированных подразделений, а также может выполнять роль тактического командного пункта и медицинской машины.
Машина оснащена утепленным корпусом и независимой системой отопления, которая способна поддерживать плюсовую температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе. Кроме того, БТ-3Ф получила специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт, что значительно повысило проходимость машины.
В зависимости от комплектации БТ-3Ф может перевозить, кроме экипажа, до 15 десантников, разместить дополнительное оборудование, например беспилотный комплекс, предназначенный для разведки и целеуказания.
Бронетранспортер разработан специалистами АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ) и специалистами ПАО "Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы". Специализированный камуфляж машины создан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.