https://ria.ru/20210824/brazhnikov-1747008033.html

Экс-замглавы МЧС Бражников: Афганистану может грозить гуманитарный кризис

Экс-замглавы МЧС Бражников: Афганистану может грозить гуманитарный кризис - РИА Новости, 24.08.2021

Экс-замглавы МЧС Бражников: Афганистану может грозить гуманитарный кризис

С начала затянувшегося на многие годы военного конфликта в Афганистане прошло почти 20 лет, но до сих пор это государство считается одним из самых опасных в... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:00

2021-08-24T13:00

2021-08-24T13:00

интервью

афганистан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

юрий бражников

россия

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С начала затянувшегося на многие годы военного конфликта в Афганистане прошло почти 20 лет, но до сих пор это государство считается одним из самых опасных в мире. Ситуация в стране особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В один день, 15 августа, мятежники сообщили, что взяли под контроль все пограничные переходы, вошли в Кабул и "взяли" президентский дворец, а уже в ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. О гуманитарной помощи, которую оказывала Россия Афганистану 20 лет назад, и возможном развитии событий сейчас рассказал в интервью РИА Новости бывший заместитель главы МЧС России Юрий Бражников, руководивший в 2001-2002 году гуманитарной операцией по оказанию помощи населению Афганистана. Беседовали Виктор Бельцов и Дарина Хануна.– Юрий Владимирович, скажите, на ваш взгляд, в свете последних событий возможна ли гуманитарная катастрофа в Афганистане?– Конечно, в регионе в целом и в Афганистане, и ближайших государствах – Таджикистане, Узбекистане, Киргизии – может произойти гуманитарная катастрофа. На территории Афганистана сейчас довольно много беженцев и переселенцев, особенно в северных провинциях. И, конечно, если будет сформировано там правительство, которое не удовлетворит общество, то беженцы наверняка предпримут попытки покинуть территории. Но сделать это будет очень сложно, и не только из-за географических аспектов – горной местности, но и потому, что их уход может быть невыгоден правительству, таким образом будут применяться силы.Я, конечно, вспоминаю 2001 год, когда было очень много желающих вернуться из северных провинций Афганистана. Но это было сложно и рискованно. А ведь большое количество беженцев приводит к нескольким проблемам. Во-первых, конечно, им нужно много продуктов питания. Во-вторых, среди беженцев может находиться довольно много тех же талибов*, то есть тех, кто будет нести опасность. Ну и в-третьих, это перенос многих различных инфекционных заболеваний.– Как в данной ситуации может помочь Россия?– Я думаю, Россия должна стараться помочь исключительно гуманитарными методами. Мы должны понимать, что там очень сложная ситуация. Поэтому можно предложить гуманитарную помощь, можно предложить, чтобы стабилизировать как-то ситуацию, помощь в решении каких-то экономических проблем. Потому что те люди с автоматами все-таки должны думать об экономике и перестраиваться. Необходимо внимательно отслеживать их решения и смотреть на то, к чему ведут те или иные их решения. Например, если они захотят учиться. Допустим, студенты, которые учились в России и сейчас должны вернуться, чтобы продолжить обучение. Ведь им могут сказать: "У нас тоже есть институты". Поэтому мы должны помочь наладить обучение. Какие там проблемы могут быть с этим? А те, с которыми мы там уже встречались, например, разминирование. Войны, идущие одна за другой, оставляют после себя колоссальное количество опасностей. Конечно, нужно вернуть в экономический оборот какие-то предприятия, дороги, поля, какие-то гидротехнические сооружения. А как это можно сделать без проверки на минную опасность? Это очень востребованные вещи.Если же это будет непреклонная террористическая деятельность, потому что мы видели и знаем, что происходило тогда в Афганистане, то, конечно, нам надо крайне осторожно и при этом отзывчиво сделать все возможное, чтобы не допустить еще одной войны в Афганистане.Что касается соседних государств. Нам, конечно, также тесно нужно сотрудничать с ними – Пакистаном, Ираном, Китаем. Ведь дело в том, что это – богатая территория на предмет полезных ископаемых, редких металлов. Все это нужно знать, нужно отслеживать, где у них нефтегазовые месторождения. Необходимо, чтобы это все было организовано, и обязательно, конечно, вести диалог.– Если опираться на ваши воспоминания о 2000-х годах, по-вашему, могут ли те талибы*, которые сейчас пришли к власти, сложить оружие?– Надежда все-таки умирает последней. Поэтому надежда на этот счет есть.Наш первый конвой с гуманитарной помощью в декабре 2001 года на севере провинции Кундуз, прямо перед Кабулом, заехал в какой-то район, где нас отказывались пропускать дальше. Тогда мы начали с ними (талибами* – ред.) говорить. Объяснять, что да, мы везем гуманитарный груз – палатки, одеяла, продукты питания, лекарства. Как вы думаете, что они сделали? А они нас пропустили! Но знаете, мы очень тогда переживали.– По-вашему, почему они так поступили?– Ну, во-первых, конечно, взаимопонимание. Во-вторых, я думаю, что они уже тогда понимали, что допустили очень большую беду, когда взорвали гигантские статуи Будды в Бамианской долине. И в-третьих, как ни странно, а может и наоборот, среди этих людей были те, кто пережил или прошел ту войну, где был Советский Союз, и они это помнили с благодарностью. Помню, что даже попросили один комплект одеял. В горах все-таки холодно, декабрь месяц был (улыбается). Но все же очень жаль, что после антиталибской операции не было предложено каких-то гражданских, экономических проектов.Еще в те годы, когда мы выполняли гуманитарную миссию, Сергей Кужугетович (Шойгу – ред.) очень возмущался тому, что в Кабуле разграбили и уничтожили музеи, библиотеки, картинные галереи. Тогда мы и предложили восстановить их условную "Третьяковскую галерею" в Кабуле. И туда пошел самолет, груженный картинами. И ведь такие вещи нужно делать, и о них должны знать.– А есть ли шансы отстоять Панджшерское ущелье?– На самом деле оборонять горные районы – это довольно сложно. Действительно, там можно устойчиво закрепиться, можно туда направить гуманитарный груз, как-то поддержать их в медицинском отношении. Конечно, это плацдарм, который могут защитить войска, верные предыдущей власти.– И завершая нашу беседу, Юрий Владимирович, скажите, что вы думаете про роль Афганистана в проекте "Новый шелковый путь"?– У Афганистана очень большие залежи востребованных ресурсов, минерального сырья. Думаю, что и Китай, и Иран, и мы, наверное, заинтересованы в получении этого сырья. Тут, конечно, нужно выстраивать договоренности, чтобы смотреть на это дело одинаково. И мы все-таки должны выступать за то, чтобы экономика на таком коллективном уровне развивалась.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210820/lavrov-1746608922.html

https://ria.ru/20210819/pomosch-1746425204.html

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746867260.html

https://ria.ru/20210824/posolstvo-1747008957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, афганистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий бражников, россия