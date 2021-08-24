https://ria.ru/20210824/bolnitsa-1747118103.html
Больницу во Владикавказе после ЧП с кислородом закроют для больных COVID-19
Больницу во Владикавказе после ЧП с кислородом закроют для больных COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
Больницу во Владикавказе после ЧП с кислородом закроют для больных COVID-19
Больницу скорой помощи во Владикавказе, где произошло ЧП с кислородом, закроют для приема зараженных коронавирусом на месяц или больше, сообщил врио главы... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:50
2021-08-24T22:50
2021-08-24T22:50
распространение коронавируса
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меняйло
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Больницу скорой помощи во Владикавказе, где произошло ЧП с кислородом, закроют для приема зараженных коронавирусом на месяц или больше, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло."Мы вынуждены будем... КБСП... разоружать как ковидный центр на месяц или больше. Потому что все, что там сделано с точки зрения кислородных систем, не подлежит никакой критике или объяснению", - сказал Меняйло на заседании оперштаба.Власти региона 9 августа сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20210823/kislorod-1746832783.html
владикавказ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
Больницу во Владикавказе после ЧП с кислородом закроют для больных COVID-19
Больницу во Владикавказе, где было ЧП с кислородом, закроют для пациентов с COVID-19 на месяц