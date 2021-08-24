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Тверская область
https://ria.ru/20210824/blagoustroystvo-1747091940.html
В Тверской области на 37 объектах завершены работы по благоустройству
В Тверской области на 37 объектах завершены работы по благоустройству - РИА Новости, 24.08.2021
В Тверской области на 37 объектах завершены работы по благоустройству
В Тверской области на 26 общественных территориях и в 11 дворах завершены работы по благоустройству по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:44
2021-08-24T18:44
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 24 авг – РИА Новости. В Тверской области на 26 общественных территориях и в 11 дворах завершены работы по благоустройству по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба областного правительства.Всего в 2021 году в регионе приведу в порядок сто объектов в 38 муниципальных образованиях."Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья", – считает губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Всего в этом году в регионе планируется благоустроить 79 общественных пространств и 21 двора. В районах приводят в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки, отметили в пресс-службе.
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общество, тверская область, игорь руденя
18:44 24.08.2021
 

В Тверской области на 37 объектах завершены работы по благоустройству

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области на 37 объектах завершены работы по благоустройству
В Тверской области на 37 объектах завершены работы по благоустройству - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 авг – РИА Новости. В Тверской области на 26 общественных территориях и в 11 дворах завершены работы по благоустройству по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба областного правительства.
Всего в 2021 году в регионе приведу в порядок сто объектов в 38 муниципальных образованиях.
"Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья", – считает губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Всего в этом году в регионе планируется благоустроить 79 общественных пространств и 21 двора. В районах приводят в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки, отметили в пресс-службе.
Удомельский городской округ Тверской области войдёт в программу газификации - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Тверская областьОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
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