https://ria.ru/20210824/birichevskiy-1746854067.html

Дмитрий Биричевский: газ и нефть из России будут востребованы еще долго

Дмитрий Биричевский: газ и нефть из России будут востребованы еще долго - РИА Новости, 24.08.2021

Дмитрий Биричевский: газ и нефть из России будут востребованы еще долго

Работа по созданию альтернативной SWIFT системы в России продолжается, но не стоит ожидать, что она закончится в ближайшее время, заявил директор департамента... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:00

2021-08-24T10:00

2021-08-24T10:03

интервью

сша

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

еврокомиссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток — 2

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Работа по созданию альтернативной SWIFT системы в России продолжается, но не стоит ожидать, что она закончится в ближайшее время, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также рассказал о том, возможен ли отход от Apple и Google Pay, о транзите российского газа через Украину и о том, стоит ли опасаться исчезновения французского шампанского с полок магазинов.– Тема России и системы SWIFT продолжает быть актуальной. Недавно в интервью РИА Новости вы говорили о том, что Москва уже начала работу по формированию альтернативной SWIFT системы. Когда, по вашим прогнозам, она может быть закончена?– Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели – закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно. Сама система платежей уже создана и называется Система передачи финансовых сообщений Банка России. Это система не только для расчетов внутри страны, возможен вариант использования в международном формате. Она может сопрягаться с зарубежными аналогами, такими как европейская система SEPA, иранская система SEPAM и китайские CUP и CIPS. Наши карты МИР работают в странах СНГ, а также в других государствах, которые их признают. Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют. Но на перспективу для того, чтобы как-то обезопасить себя, в рамках этой работы мы прилагаем усилия по дедолларизации экономики, по укреплению расчетов в национальных валютах. В этом же русле идет и работа по созданию национальной платежной системы, альтернативной SWIFT и не зависящей от решений извне.– То есть, пока никакой приблизительной даты еще нет?– Нет. И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится.– Разговор об отходе от зависимости от западных платежных систем в России идет давно. А касается ли это таких методов оплаты, как Google Pay или Apple Pay? Планирует ли Россия создавать свои аналоги?– Вопрос про Google Pay или Apple Pay еще более узкоспециализированный, чем система, которая могла бы быть альтернативой SWIFT. Но, насколько я понимаю, эти сервисы представляют собой лишь механизм или программную платформу для проведения бесконтактных платежей, а не некую самостоятельную финансовую банковскую систему расчетов. По сути это просто электронный кошелек, к которому мы привязываем свои банковские карты, а технология работает аналогично встроенным в большинство современных банковских карт техническим решениям для осуществления бесконтактных платежей. Уверены, что если указанные сервисы по каким-либо причинам будут ограничивать свою работу в России, то это приведет лишь к финансовым потерям их материнских компаний и перетоку клиентов к конкурентам. Упомянутые вами методы платежей не являются уникальными, многие банки уже используют собственные приложения для бесконтактной оплаты, равно как и производители мобильных устройств и крупные цифровые компании. Это сугубо коммерческие продукты, и вряд ли государству стоит вмешиваться в соответствующие сферы со своими наставлениями.– Речи об отходе сейчас нет?– Пока такой информации у меня нет.– Недавно США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Рассматривает ли Россия возможность заключить такую же сделку с американцами? На какие компромиссы мы готовы?– Давайте определимся с терминами. Никакого соглашения о "Северном потоке — 2" между США и ФРГ нет и быть не может. Это их заявление по тематике укрепления энергетической безопасности Европы и поддержке Украины. В этом заявлении именно об этом идет речь. Где находятся США, где находится трубопровод "Северный поток — 2" – в совершенно разных частях света. Поэтому разговаривать нам с США об этом проекте как-то нелогично. Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе. Я не понимаю смысла слова "сделка" – у нас есть договоренности, взаимные обязательства между сторонами по строительству газопровода. Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства. Никаких препятствий к его завершению мы не видим, а дальше будет работа – я думаю, она тоже не займет много времени – по вводу в эксплуатацию. Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие.– Продолжая тему газа. В последнее время из Украины все чаще звучат заявления о возможности полного прекращения транзита российского газа через ее территорию. Готова ли к этому Россия?– Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту. Другое дело, что с вводом в эксплуатацию "Северного потока — 2" возможности доставки нашего природного газа в Европу заметно расширятся. Все зависит от договоренностей, от состояния рынка, взаимоотношений хозяйствующих субъектов. Теперь транзитные страны, которые подключены к системе трубопроводов, уже будут конкурировать за то, чтобы через них проходил российский газ. Вопрос сугубо экономический, все будет решаться договаривающимися компаниями. Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы возникали на украинской стороне. Были прецеденты незаконного отбора газа, что сказалось на энергетической безопасности Европы. Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объемы, которые им требуются, по цене, которую определяют договоренность и ситуация на рынке.– Мы сможем выполнять все свои обязательства по поставкам газа в Европу без украинского транзита?– Мы сможем выполнять все обязательства, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет.– Россия активно взялась за пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения: Кипр, Мальта, Люксембург, Нидерланды. Продолжится ли этот процесс? Кто следующий в списке?– Многие компании используют так называемые "налоговые гавани", иностранные юрисдикции для того, чтобы платить меньше налогов. Но понятно, что, если эта компания работает в России, мы бы хотели, чтобы налоги по максимуму платились в нашей стране. Ведем переговоры с рядом государств. Этой работой непосредственно занимается Минфин России. Есть, насколько известно, предложение о пересмотре соответствующего двустороннего соглашения со Швейцарией. В Минфине не исключают, что предложения по корректировке таких двусторонних договоренностей в перспективе могут быть переданы Гонконгу и Сингапуру. В совокупности, по оценкам экспертов, это может охватить порядка 90% так называемых "транзитных юрисдикций".– Новый российский закон о виноделии наделал много шума, в том числе, за рубежом. Провела ли Россия переговоры с обеспокоенными сторонами? Если да, то к чему удалось прийти? Все вопросы сняты?– Прежде всего этот закон был принят в рамках внутреннего российского законодательства, а наше законодательство не является предметом переговоров с другими странами. Другое дело, что, принимая те или иные меры, затрагивающие интересы зарубежных поставщиков, мы готовы к тому, чтобы дать разъяснения. Такой диалог ведется. Мы даем все необходимые разъяснения, в том числе и нашим европейским коллегам. Это касается применения норм российского законодательства в части декларирования соответствия винодельческой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Профильные ведомства поддерживают контакты с Еврокомиссией, которая естественным образом отстаивает интересы европейских виноделов. Не вдаваясь в технические детали, скажу, что на импортируемую алкогольную продукцию с зарегистрированной декларацией о соответствии можно в упрощенном порядке получить новую декларацию с уточненным наименованием.– Так что же с французским шампанским? Не исчезнет?– Я думаю, что серьезных проблем с поступлением на наш рынок этого вида алкогольной продукции у нас не будет. По крайней мере, есть все возможности избежать дефицита. Насколько я знаю, наши французские коллеги принимают к сведению те разъяснения, которые дает российское правительство. Какого-то обострения ситуации в этой связи мы не ожидаем.– Перейдем к еще одной актуальной теме. Известно, что ЕС намерен достичь углеродной нейтральности в 2050 году, это скажется и на поставках газа и нефти из России в среднесрочной перспективе. Прорабатываются ли сейчас в Москве варианты возможного развития событий в этой ситуации?– В целом по прогнозам экспертов с учетом того, что мировая экономика будет восстанавливаться после пандемии, спрос на энергоносители будет расти. В этом смысле российский природный газ и другие ископаемые виды топлива будут востребованы еще очень долгие годы, десятилетия на мировом рынке.– ЕС намерен достичь углеродной нейтральности в 2050 году, Китай – к 2060 году. Эксперты говорят, что ближайшие десять лет мы увидим пик спроса на газ и нефть, а потом это пойдет на спад. Это учитывается в российских экономических ведомствах? Продумываем вариант в этой ситуации?– Конечно. Вы совершенно правильно сказали, что ближайшие 10 лет спрос будет увеличиваться. Потом действительно возможно некоторое снижение с учетом того, что многие страны будут переходить на другие виды энергоносителей. Но, во-первых, природный газ является одним из самых чистых видов топлива, и он будет использоваться не 10 лет, а 20, 30, даже больше. Без него мировой экономике не обойтись. Нефть – это не только бензин, горючее, но и нефтепродукты, поэтому спрос на нефть также не исчезнет. Может быть он не сохранится в том объеме, в котором мы фиксируем его сейчас, но тем не менее не сойдет на нет. В целом стремление к "озеленению" мировой экономки, продвижению к сокращению выбросов углекислых газов – это тенденция, которая имеет долгосрочный характер. Мы знаем о планах, заявленных целым рядом государств, и надо посмотреть, насколько реалистичны в целом эти планы. Мы ведь не можем сдерживать экономический рост. Есть такое понятие, как "энергетическая бедность". Некоторые страны хорошо обеспечены энергией, а некоторые лишены таких ресурсов. Им будут нужны энергоносители. Цель устойчивого развития номер 7, которая принята в ООН, декларирует важность доступа к энергии. Мы считаем, что это не менее значимо, чем продвижение к "зеленой" экономике.– Можем ли мы говорить о том, что Россия планирует переориентироваться на другие рынки в таком случае?– Я думаю, что Европе еще долгое время будут нужны российские энергоносители. Другое дело, что акцент может быть смещен с одних видов энергии на другие. В дальнейшем, я думаю, мы будем вести разговор о водороде. Это тоже очень перспективное направление сотрудничества и с ЕС, и с нашими азиатскими партнерами. В целом, такая тема, как энергопереход, – это суверенное право каждой страны. Действительно, у целого ряда стран есть серьезные амбиции по продвижению к безуглеродной повестке, к отказу от ископаемых видов топлива. Но с другой стороны, мы видим, что есть и другие страны, которые, в целом разделяя тренд на сбережение природы, не хотят отказываться от экономического роста. Нужно находить баланс. Если некоторые страны говорят о том, что надо полностью отказываться от угля, это достаточно радикальная позиция. Мы можем посмотреть на это и с другой стороны – как сделать работу угольных теплоэлектростанций чистой, снизить выбросы в атмосферу. Надо использовать все имеющиеся возможности, а не только говорить о том, что надо полностью исключать уголь. То же самое и с другими видами топлива. Во всем нужен баланс, баланс между экономикой и экологией и доступом людей к электроэнергии, чтобы это не сказывалось на качестве жизни. Тогда совместными усилиями мы достигнем каких-то договоренностей и будем двигаться вперед. Если, как некоторые страны считают, они должны быть передовиками, а остальные должны подтягиваться за ними, то это, наверное, не вполне справедливо и честно. Все игроки, которые участвуют в этих дискуссиях, должны иметь возможность отстаивать собственные интересы и двигаться на основе консенсуса, а не подстраиваться под те правила игры, которые кто-то вырабатывает за них.– Евросоюз начал спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации, заявив, что существующие российские меры ограничивают участие иностранных фирм в закупках российских госкомпаний. По мнению Брюсселя, такие меры противоречат нормам ВТО. Как в Москве расценивают такие заявления? Евросоюз также запросил в рамках ВТО консультации по спору с РФ в отношение российских мер. Будут ли они проведены и когда?– Сама тема консультаций в рамках органа по разрешению споров ВТО является началом двустороннего спора. Это совершенно стандартная процедура, за которой, если сторонам не удастся договориться, будет формирование третейской группы ВТО и рассмотрение этого дела по существу. Причем порядок такого разбирательства регламентирован, кроме того существуют правила ВТО, и они действуют даже несмотря на то, что США заблокировали работу Апелляционного органа ВТО. Ситуация вполне стандартная для работы организации. Россия от участия в таких консультациях никогда не отказывается. У партнеров свое мнение. У нас свое. Значит, мы будем как-то обмениваться, разъяснять друг другу наши позиции и прояснять различные аспекты сферы госзакупок в России. Насколько мне известно, консультации ориентировочно назначены на начало осени этого года, то есть на ближайшее время.– А что в Москве думают по поводу самих заявлений Брюсселя?– Из Брюсселя мы довольно часто слышим обвинения и критику в адрес России о нарушении правил ВТО. Мы с этим не согласны и видим, что в самом ЕС зачастую сохраняются дискриминационные меры. Они сами принимают решения, которые, по нашему мнению, не соответствуют нормам ВТО. Поэтому позиции могут быть разные, но главное, что и мы готовы к консультациям, и партнеры. Постараемся выйти на какие-то разумные договоренности. Если этого не произойдет, то дальше, как я говорил, есть стандартная процедура ВТО, по итогам которой будет вынесено решение. Хотя, насколько известно, такие процессы достаточно длительны, раундов консультаций может быть несколько, тонкостей много. А дальше, если будет разбирательство в рамках третейского органа, это тоже займет достаточно продолжительное время. Поэтому проще разъяснить друг другу позиции, постараться о чем-то договориться.

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https://ria.ru/20210706/evrokomissiya-1740135026.html

https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735666435.html

https://ria.ru/20210823/ekonomika-1746808445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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