https://ria.ru/20210824/bezrabotitsa-1747073372.html

Путин оценил уровень безработицы в России

Путин оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 24.08.2021

Путин оценил уровень безработицы в России

Уровень безработицы в РФ сейчас около 5%, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:39

2021-08-24T17:39

2021-08-24T17:50

россия

экономика

безработица

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ сейчас около 5%, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться", - заявил Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210824/putin-1747075389.html

россия

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2021

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россия, экономика, безработица, владимир путин, единая россия