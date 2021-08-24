https://ria.ru/20210824/bezrabotitsa-1747073372.html
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 24.08.2021
Путин оценил уровень безработицы в России
Уровень безработицы в РФ сейчас около 5%, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:39
2021-08-24T17:39
2021-08-24T17:50
россия
экономика
безработица
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ сейчас около 5%, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться", - заявил Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210824/putin-1747075389.html
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россия, экономика, безработица, владимир путин, единая россия
17:39 24.08.2021 (обновлено: 17:50 24.08.2021)
Путин оценил уровень безработицы в России
Президент Путин: уровень безработицы в России составляет около 5% и продолжает снижаться