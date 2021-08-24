https://ria.ru/20210824/bespilotnik-1747021794.html

Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника

Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника - РИА Новости, 24.08.2021

Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника

Минобороны РФ подписало на военно-техническом форуме "Армия-2021" контракт на поставку ударного беспилотника "Иноходец-РУ" (также известен как "Сириус"),... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:58

2021-08-24T13:58

2021-08-24T13:58

новое оружие россии

безопасность

сирия

алексей криворучко

кронштадт

россия

форум "армия — 2021"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699106_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8e18814f3f10e1c7720642558309554b.jpg

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на военно-техническом форуме "Армия-2021" контракт на поставку ударного беспилотника "Иноходец-РУ" (также известен как "Сириус"), сообщили журналистам в военном ведомстве."Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец-РУ", - сказали в Минобороны.Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.С другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников. Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов "Форпост-Р".Разведывательно-ударный БПЛА "Сириус" разрабатывается компанией "Кронштадт". Полноразмерный макет аппарата с предполагаемым вооружением был показан летом прошлого года на выставке "Армия-2020".Как рассказывал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника "Сириус" планируется завершить в 2022 году. Тогда же начнется программа его летных испытаний. "Сириус" массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем применявшиеся в Сирии "Иноходцы" ("Орионы").

https://ria.ru/20210822/mukha-1746738609.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сирия, алексей криворучко, кронштадт, россия, форум "армия — 2021"