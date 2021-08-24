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Новое оружие России
https://ria.ru/20210824/bespilotnik-1747021794.html
Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника
Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника - РИА Новости, 24.08.2021
Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника
Минобороны РФ подписало на военно-техническом форуме "Армия-2021" контракт на поставку ударного беспилотника "Иноходец-РУ" (также известен как "Сириус"),... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:58
2021-08-24T13:58
новое оружие россии
безопасность
сирия
алексей криворучко
кронштадт
россия
форум "армия — 2021"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на военно-техническом форуме "Армия-2021" контракт на поставку ударного беспилотника "Иноходец-РУ" (также известен как "Сириус"), сообщили журналистам в военном ведомстве."Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец-РУ", - сказали в Минобороны.Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.С другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников. Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов "Форпост-Р".Разведывательно-ударный БПЛА "Сириус" разрабатывается компанией "Кронштадт". Полноразмерный макет аппарата с предполагаемым вооружением был показан летом прошлого года на выставке "Армия-2020".Как рассказывал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника "Сириус" планируется завершить в 2022 году. Тогда же начнется программа его летных испытаний. "Сириус" массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем применявшиеся в Сирии "Иноходцы" ("Орионы").
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безопасность, сирия, алексей криворучко, кронштадт, россия, форум "армия — 2021"
13:58 24.08.2021
 
Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника

Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника "Сириус"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на военно-техническом форуме "Армия-2021" контракт на поставку ударного беспилотника "Иноходец-РУ" (также известен как "Сириус"), сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец-РУ", - сказали в Минобороны.
Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.
С другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников. Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов "Форпост-Р".
Разведывательно-ударный БПЛА "Сириус" разрабатывается компанией "Кронштадт". Полноразмерный макет аппарата с предполагаемым вооружением был показан летом прошлого года на выставке "Армия-2020".
Как рассказывал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника "Сириус" планируется завершить в 2022 году. Тогда же начнется программа его летных испытаний. "Сириус" массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем применявшиеся в Сирии "Иноходцы" ("Орионы").
Беспилотный летательный аппарат Муха - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 12:44Новое оружие России
Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСирияАлексей КриворучкоКронштадтРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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